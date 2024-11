Na strednom Slovensku vyrástol nový kruhový objazd, niektorí vodiči z neho majú strach. „Turbokruháč“ im robí problémy

Ako všetky oblasti, tak aj cestná premávka rokmi prechádza transformáciou a modernizáciou. Jej súčasťou sú napríklad takzvané turbo kruhové objazdy, s ktorými sa už motoristi mohli stretnúť v Bratislave, respektíve v iných európskych metropolách. Princíp takejto okružnej križovatky sa od klasických „kruháčov“ mierne líši, čo môže konzervatívnejším a menej skúseným vodičom spôsobiť komplikácie.

Presne takýto kruhový objazd vyrástol na strednom Slovensku – vo Zvolene, pričom momentálne je celý projekt modernej križovatky tesne pred dokončením. Ako upozornil portál Pravda.sk, hotový by mal byť v priebehu decembra. „Turbo-okružná križovatka vo zvolenskej časti Rákoš je pred dokončením, kompletné odovzdanie stavby predpokladáme v decembri. Aktuálne ešte prebiehajú terénne úpravy a dopravné značenie,“ povedala hovorkyňa Banskobystrickej župy Lenka Štepáneková.

V každom prípade, „turbokruháč“ je aj napriek okolitému pracovnému ruchu v prevádzke a stihol už narobiť mierne zmätky. Hlavným dôvodom je fakt, že mnohí motoristi poriadne neovládajú pravidlá takejto okružnej križovatky a doposiaľ sa s ňou nemali nikde možnosť stretnúť. Odborníci, ale aj skúsenejší vodiči teda odporúčajú, aby si všetci dané pravidlá naštudovali ešte predtým, než na „kruháč“ prvý raz vstúpia.

Ako tamojší šoféri priznali, pre niektorých pôsobí nový druh objazdu komplikovane a radšej sa mu snažia vyhýbať. Jeho primárnym cieľom je pritom zrýchliť premávku vo frekventovanej lokalite, ktorú trápili kolóny. A aký je teda princíp turbo okružnej križovatky? Nuž, oproti štandardnému kruhovému objazdu musíte dobre sledovať značenie už pred samotným vstupom. Ak tak neurobíte, stane sa, že svoj výjazd miniete.

V „turbokruháčoch“ je totiž prechádzanie z pruhov obmedzené nielen plnou čiarou, ale často aj fyzickou zábranou. Ak teda plánujete kruhový objazd opustiť na prvom výjazde, mali by ste sa držať v pravom pruhu. Ľavý pruh slúži na exit z druhej, respektíve tretej vetvy. Ak má takýto kruhový objazd aj tretí pruh, platia podobné pravidlá, no dôkladnejšie vám to napovie dopravné značenie na konkrétnom úseku.