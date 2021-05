Na speváka Marilyna Mansona bol vydaný zatykač. Týrať a zneužívať mal najmenej 5 žien

Herečka Evan Rachel Wood začiatkom tohto roka priznala, že ju Marilyn Manson fyzicky aj psychicky týral. K obvineniam sa postupne pridalo niekoľko ďalších žien, ktoré tvrdia, že ich Manson nútil k hrozným veciam.

Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali o tom, že 52-ročný spevák Marilyn Manson čelí vážnym obvineniam z týrania a zneužívania. Herečka Evan Rachel Woodová Mansona obvinila z toho, že jej počas vzťahu vymýval mozog, manipuloval ju a týral ju v čase, keď bola ešte len teenagerka. Polícia sa napokon rozhodla v tejto veci konať a na Mansona bol vydaný zatykač, píše portál BBC.

Gilfordská polícia sa prostredníctvom Facebooku vyjadrila, že spevák aj jeho agent o zatykači vedia už nejaký čas. Podľa vyjadrení polície však Manson na zatykač vôbec nereagoval.

Mansonovi hrozí za každé z obvinení takmer rok za mrežami a pokuta vo výške najmenej 2 000 dolárov. Manson, ktorého skutočné meno je Brian Hugh Warner, sa k zatykaču zatiaľ verejne nevyjadril.

Začiatkom tohto mesiaca ho zo sexuálneho zneužitia obvinila jeho bývalá asistentka Ashley Walters, ktorá zároveň podala žalobu. Podľa Waltersovej slov ju Manson nútil pracovať aj 48 hodín vkuse, správal sa k nej násilnícky a svojim priateľom údajne povedal, že ju môžu obchytkávať.

Mansonov tím akékoľvek obvinenia odmieta. Tvrdí, že ide o prekrútené tvrdenia, ktoré sa nezakladajú na pravde. Manson v predchádzajúcich vyjadreniach povedal, že so svojimi partnerkami vždy robil len to, s čím súhlasili a zámerne im neubližoval. Napriek tomu však Manson čelí nemalým problémom. Spoločnosť Loma Vista Recordings so spevákom po kauze odmietla ďalej spolupracovať a propagovať jeho najnovší album.