Na Slovensku v pondelok pribudlo 6 prípadov nákazy, celoplošné opatrenia sa zatiaľ zavádzať nebudú

V pondelok (13. 7.) na Slovensku pribudlo šesť prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1908 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.

Laboratóriá doteraz urobili celkovo 231.231 testov, z toho 1163 v pondelok. Hospitalizovaných je 13 pacientov, u siedmich bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii jeden.

K celoplošným opatreniam nemusíme zatiaľ pristupovať

Slovensko nemusí nateraz pristupovať k celoplošným opatreniam pre zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Po pondelkovom zasadnutí konzília odborníkov na Úrade vlády SR to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Viac ako polovica nových prípadov od začiatku júna do začiatku júla bola podľa predsedu vlády dovezená do SR zo zahraničia. Z toho najviac pozitívne testovaných prišlo z Česka, Ukrajiny, Veľkej Británie či Srbska. Ak by Slovensko „strácalo pôdu pod nohami“ pristúpi sa podľa Matoviča k sprísneniu opatrení.