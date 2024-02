Na Slovensku skončia stovky firiem: Dôvodom je vládna novinka, odradiť môže mladých podnikateľov, ale aj špekulantov

Minimálna daň z príjmu právnických osôb, známa aj ako daňová licencia. Krok súčasnej vlády po šiestich rokoch vracia do platnosti element, ktorého kritikom bol aj Andrej Danko. V dôsledku toho by podľa Hospodárskych novín mali na Slovensku skončiť stovky firiem.

Firmy to zabalili, odradiť môžu aj mladých

Daňová licencia v praxi znamená to, že podnikateľ zaplatí daň z príjmu aj v prípade, že jeho firma skončila v strate. Výška takejto dane sa odvíja od výšky obratu danej spoločnosti. „Spoločnosť s obratom do 50-tisíc eur uhradí 340 eur ročne. Ak je obrat od 50-tisíc do 250-tisíc, daň bude 960 eur. Za obrat od 250-tisíc do 500-tisíc bude treba zaplatiť 1 920 eur a nad pol milióna 3 840 eur ročne,“ píšu HN.

Tento krok rozdelil aj odborníkov, ktorí majú na problematiku rozdielne pohľady. Na jednej strane sa do štátneho rozpočtu dostane približne o 120 miliónov eur viac a hovorí sa aj o boji s agresívnou daňovou optimalizáciou firiem. V tomto prípade by sa konkrétne mohol znížiť počet neaktívnych eseročiek určených na špekulácie s daňami. Analytici teda konštatujú, že sa dá očakávať vyššia miera rušenia firiem, ktoré negenerovali zisk a dotknúť sa to môže mnohých subjektov.

„Koncept daňových licencií alebo minimálnej dane v krátkom až strednodobom horizonte podľa experta môže pôsobiť na zvýšenie daňovej spravodlivosti,“ uvádzajú HN. Na druhej strane môže ísť o zaťaženie podnikateľského prostredia, ktoré so súčasne nastavenými pravidlami zrejme bude odrádzať mladých začínajúcich podnikateľov a limitovať ich.