Na Slovensku pribudol nový diaľničný úsek: Vznikol posunutím značky. Miestny nadšení nie sú, komplikuje im život

Slovensko má nový kúsok diaľnice, ktorý vznikol presunutím značky. Ide o úsek dvojprúdovej cesty od Ivachnovej po nadjazd do Bešeňovej, informuje portál MY Liptov. Začína sa pri odpočívadle pri Ivachnovej. Nie všetkým však uľahčuje život.

Asi kilometrový úsek doposiaľ diaľnicou nebol, no vyzeral tak. Bol súčasťou cesty 1/18, po ktorej sa jazdí z Ružomberka do blízkych obcí, do Bešeňovej, Partizánskej Ľupče a ďalej do Liptovského Mikuláša. Síce je už súčasťou siete diaľnic, spoplatnený nateraz nebude, a to až do dokončenia diaľničného úseku Hubová – Ivachnová.

Domáci nadšení nie sú

Zo zákona na diaľnicu nemôžu vstúpiť cyklisti, traktoristi, či iné poľnohospodárske vozidlá, čo domácim skomplikovalo život. Úsekom doteraz mohli prechádzať tak, že prešli krátku časť a dvojpruh opustili po odbočení na výjazd vpravo. Teraz ho musia obchádzať cez okolité dediny, prejsť môžu cez Liskovú, Liptovskú Teplú a Bešeňovú.

„Na základe vyhlášky a dopravného určenia ministerstva dopravy na preznačenie začiatkov a koncov diaľnic sme pristúpili k vypracovaniu projektovej dokumentácie, ktorá bola schválená príslušnými orgánmi,“ povedala pre My Liptov Eva Žgravčáková, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti. Značku presunuli, aby bolo označenie zosúladené so zákonom.

„Nový“ diaľničný úsek sa začína pri odpočívadle pri Ivachnovej.