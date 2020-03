Na Slovensku platí mimoriadna situácia, USA sa uzatvárajú. Trump pritom tvrdil, že vírus „odíde sám“

Šírenie nového koronavírusu je na vzostupe a to najmä v Európe. Svetová zdravotnícka organizácia aktuálnu situáciu oficiálne označila za pandémiu a krajiny naprieč starým kontinentom prijímajú ďalšie a prísnejšie bezpečnostné a preventívne opatrenia. To všetko v čase, keď počet nakazených stúpa, situácia je naďalej najkritickejšia v epicentre regionálnej epidémie v Taliansku.

Viac ako 125-tisíc ľudí sa už vo svete nakazilo novým koronavírusom, ktorý sa začal v decembri minulého roka šíriť z čínskeho mesta Wu-chan. Takmer 70-tisíc ľudí už úrady naprieč celým svetom evidujú ako vyliečených pacientov, neustále však rastie počet úmrtí, tých je aktuálne viac ako 4 600.

V epicentre nákazy v Číne hlásia úrady za stredu len 15 nových prípadov, čo je najmenej od 20. januára. Najmenej za posledné dva týždne, 114 nových prípadov, hlási Južná Kórea. Situácia sa však začína komplikovať v Európe, viac nových prípadov ako Čína hlási za posledných 24 hodín napríklad aj Česká republika, kde sa počet nakazených blíži k 100.

Z epidémie pandémia

Ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2, „možno charakterizovať ako pandémiu“, vyhlásila včera Svetová zdravotnícka organizácia. WHO tak vysiela jasný odkaz, že situácia je vážna.

„Sme hlboko znepokojení alarmujúcou úrovňou šírenia a závažnosťou a alarmujúcou úrovňou nečinnosti,“ poznamenal Ghebreyesus na tlačovej konferencii v Ženeve.

„Vyzývali sme krajiny každý deň, aby podnikli naliehavé a dôrazné kroky. Zvončekom sme zazvonili hlasno a zreteľne,“ zdôraznil generálny riaditeľ WHO. „Všetky krajiny môžu stále zmeniť priebeh tejto pandémie, ak budú odhaľovať, testovať, ošetrovať, izolovať, sledovať a mobilizovať svojich ľudí,“ citovala šéfa WHO agentúra AP.

Mimoriadna situácia na Slovensku

Na celom Slovensku začala dnes ráno platiť mimoriadna situácia. Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Slovensko má do dnešného rána stále známych 10 prípadov nákazy, 703 odobratých vzoriek bolo po testovaní negatívnych. Testovanie na nový koronavírus bude od dnešného dňa možné aj v domácom prostredí. Mimoriadna situácia sa práv a slobôd občanov dotkne len minimálne, pomýliť si ju netreba s núdzovým stavom.

Na základe mimoriadnej situácie môže vláda alebo štátne orgány použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa budú podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) riešiť príkazmi a nariadeniami a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh. Štát môže zároveň vynútiť plnenie dodávok od konkrétnych firiem, to znamená, že firmy by mali byť povinné dodať tovar, ak ho majú. Týka sa to dodávok medicínskeho tovaru.

Počas dnešného dňa sa stretáva aj krízový štáb, ten bude diskutovať najmä o sprísnení už existujúcich preventívnych opatrení. Je veľmi pravdepodobné, že štát dočasne celoplošne preruší výučbu na základných, stredných aj vysokých školách, zatvorili by sa v tom prípade aj materské školy. Krízový štáb chce prehodnotiť aj nariadenie povinnej 14-dňovej karantény, ktoré by sa mohlo začať týkať všetkých ľudí prichádzajúcich zo zahraničia.

Taliansko hlási najviac úmrtí

Taliansko včera večer ohlásilo najviac úmrtí na ochorenie Covid-19 za 24 hodín od vypuknutia epidémie na Apeninskom polostrove. Pribudol aj rekordný počet nakazených. Za jeden deň v Taliansku umrelo 197 ľudí, celkovo má už krajina 827 obetí, čo je za Čínou najviac z celého sveta. Druhý najvyšší je aj počet chorých. Ochorením Covid-19 sa v Taliansku nakazilo už takmer 12 500 ľudí, viac ako 1000 z nich úrady evidujú za vyliečených.

Výrazný počet nových prípadov hlásia aj ďalšie európske krajiny. V Českej republike pribudlo viac chorých ako v Číne, kde je pandémia zrejme už na ústupe. Česko tak hlási takmer 100 pozitívnych testov a dnes bude zrejme prijímať ďalšie preventívne opatrenia. Maďarsko má zatiaľ 13 potvrdených prípadov, krajina včera vyhlásila núdzový stav, ktorým zakazuje vstup do krajiny ľudom prichádzajúcich z rizikových oblastí.

USA zakazuje vstup Európanom

Striktné preventívne opatrenia prijali Spojené štáty americké, kde sa novým koronavírusom nakazilo už viac ako 1 300 ľudí. Americký prezident Donald Trump v dôsledku šírenia nového koronavírusu na 30 dní obmedzil cestovanie z Európy do USA. Paradoxom je, že Trump ešte v utorok tvrdil, že netreba robiť paniku, pretože vírus „sám odíde“. Zákaz začne platiť v piatok o polnoci tamojšieho času a nebude sa týkať občanov Veľkej Británie a Američanov, ktorí sa chcú vrátiť domov.

Do dnešného dňa sa vírus rozšíril už do 116 krajín sveta. Prvé prípady hlásili v posledných hodinách napríklad Kuba, Bolívia či Honduras. Prvý prípad hlási aj oblasť južného Tichomoria, nakazená je poslankyňa francúzskeho parlamentu reprezentujúca Francúzsku Polynéziu. Do odľahlých oblastí, ale aj do Južnej Ameriky ochorenie prinášajú najčastejšie turisti prichádzajúci alebo vracajúci sa z európskych či ázijských krajín.