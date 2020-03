Slovenka žijúca v severnom Taliansku: Nemohli sme opustiť okres, teraz ani mesto. V obchodoch je všetkého dosť

Taliansko je v karanténe, od Álp až po Kalábriu platia naprieč celým Apeninským polostrovom prísne bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace s epidémiou koronavírusu. Regióny na severe krajiny sú uzavreté už niekoľko týždňov, v podstate od vypuknutia epidémie v Európe. Ako vyzerá život na severe Talianska v týchto dňoch?

Keď v januári začala Čína s uzatváraním niekoľkomiliónových metropol, svet sa s úžasom prizeral na bezprecedentný krok čínskych úradov v novodobej histórii ľudstva. Odrezaných od sveta nakoniec skončilo hneď niekoľko desiatok miliónov obyvateľov. S odstupom niekoľkých týždňov sa zdá, že mimoriadne opatrenia boli účinné. Po prudkom náraste nakazených sa dnes situácia v Číne pomaly stabilizuje. Každý deň pribúda niekoľko desiatok nových prípadov, v Taliansko ich však v týchto dňoch počítajú v stovkách.

Talianske úrady do dnešného dňa hlásia už viac ako 10-tisíc prípadov nákazy. Epidémia je pritom na Apeninskom polostrove ešte stále len na vzostupe. Pribúdajú noví pacienti aj obete ochorenia Covid-19. Tých je v Taliansku už viac ako 630, po Číne najviac z celého sveta. Viacerí odborníci to pripisujú demografii a prestarnutej populácii krajiny. Medián zosnulých dosahuje 80 rokov.

Epidémia nového koronavírusu odštartovala v Taliansku v druhej polovici februára. Miestne úrady okamžite prijali široké bezpečnostné a preventívne opatrenia, šíreniu nákazy sa im však nepodarilo zabrániť v takej miere, ako dúfali. Taliansko tak najskôr uzavrelo najrizikovejšiu oblasť, v ktorej žilo približne 50-tisíc ľudí. Nariadenia neskôr rozšírili o ďalšie regióny a asi 16 miliónov obyvateľov. Dnes sa v červenej zóne nachádza celá krajina. Ako život v uzavretej zóne vlastne vyzerá? Prezradila nám Slovenka Erika, ktorá v severnom Taliansku žije už 25 rokov.

Z mesta bez povolenia niet úniku

Prvé obete podľahli ochoreniu Covid-19 v Taliansku 22. februára. Boli nimi žena z Lombardie a starší muž z Padovy. Práve v provincii tohto viac ako 200-tisícového mesta žije aj Erika, ktorá do Talianska odišla už pred 25 rokmi. Prvé bezpečnostné obmedzenia a opatrenia začali platiť na druhý deň. Veľká nemocnica určená pre spádovú oblasť v provincii Padova je uzavretá. Za jej dverami sa bojuje s jedinou chorobou, a to Covid-19. „Do pondelka sme nemohli vyjsť z okresu, od včera už ani z mesta,“ prezradila nám Erika cez telefón potom, ako sa vrátila z práce.

Erika pracuje v továrni v susednom okrese a na to, aby mohla ďalej pracovať, potrebovala od úradov špeciálne povolenie. V ňom sa okrem iného nachádza aj čas jej pracovnej doby, medzi okresmi sa tak môže pohybovať len v časoch nevyhnutných na dopravu do práce a domov. Na hraniciach okresu jej toto povolenie pri každej ceste autom kontroluje policajná hliadka. Bez povolenia nie je možné mesto opustiť.

Horšie je na tom jej dcéra. Pracovala ako čašníčka v reštaurácii, už týždeň je doma bez akéhokoľvek príjmu. S rovnakým problémom sa stretlo mnoho ľudí, najmä mladých, ktorí pracovali napríklad v službách. Niektoré reštaurácie, bary či kaviarne sú síce otvorené, avšak len do 18. hodiny. Navštevuje ich minimum ľudí, v Taliansku sa bežná pracovná doba pohybuje aj do podvečerných hodín. Kto môže, pracuje z domu.

V obchodoch je všetko, čo potrebuje

Väčšina obchodov či služieb nefunguje. Otvorené sú naďalej všetky lekárne, dostať sa k liekom vraj v mieste, kde žije Erika problém nie je. Otvorené sú aj niektoré supermarkety a malé obchody. Platia v nich však prísne bezpečnostné opatrenia. S tovarom ale podľa slov Eriky nie sú žiadne problémy. Všetkého je dostatok, v regáloch nechýba nič. Aj tu sa pritom pred uzatvorením oblastí objavilo množstvo ľudí, ktorí si zo strachu robili zásoby potravín.

„Nakupovať môže naraz len 10 ľudí. Vonku stojí obsluha a pustí vás dnu, keď predajňu niekto opustí,“ opisuje Erika nakupovanie v obchode v blízkosti svojho domova. Talianske úrady totiž nariadili vyhlásenie, podľa ktorého musia ľudia na verejných priestranstvách medzi sebou dodržiavať minimálne 1-metrové vzdialenosti.

Len do práce a domov

A ako vyzerá každodenný život v uzavretej oblasti? Erika chodí pravidelne do práce, potom domov. Raz za čas na nákup. Do práce a domov. Do práce a domov. Do práce a domov. Už viac ako 2 týždne, veľký problém v tom ale nevidí. Škôlky sú zatvorené rovnako ako školy všetkých známych stupňov. Mnohí sa vraj obávajú toho, či sa do konca školského roka vôbec ešte otvoria. Opatrenia však zatiaľ platia len do začiatku apríla. Zákaz vychádzania úrady nevyhlásili, odporúča sa však ostať doma. Absolútnou samozrejmosťou je zákaz podujatí všetkých druhov, ako aj verejných akcií.

Podľa slov Eriky je základom dodržiavať nariadenia úradov. Kľúčová je hygiena, ale aj vyhýbanie sa kontaktu s ľuďmi, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

„Myslím si, že keď budú ľudia dodržiavať bezpečnostné opatrenia, riziko, že sa nakazia, je malé,“ hovorí. Žije neďaleko Padovy, v oblasti, kde ochoreniu Covid-19 podľahol prvý obyvateľ Talianska a, našťastie, zatiaľ nemala žiadne zdravotné problémy.