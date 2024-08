Na Slovensku má vyrásť špeciálne malé mestečko, určené bude pre túto skupinu ľudí. Nachádzať by sa malo pri Liptovskej Mare

Spoločnosť Tatra Forest Slovakia má neďaleko Liptovskej Mary vysoké ambície. Vybudovať tam chce moderný projekt, ktorý prepojí občiansku vybavenosť s bývaním a prácou. Cieliť však nechcú na obyvateľov neďalekej Liptovskej Mary, ale na úplne nových ľudí. O plánoch informujú Hospodárske noviny.

Ako z dostupných informácií vyplýva, projekt by mal dostať príznačný názov Nové Čermice. Miestni obyvatelia dozaista vedia, na čo tým developer bude odkazovať. Pri vzniku obrovskej vodnej nádrže Liptovská Mara bolo zatopených hneď niekoľko dedín, medzi nimi aj Čermice. Tie teda takpovediac ožijú, no v modernom koncepte a s príležitosťou pre mladých ľudí, aká sa u nás len tak nevidí.

Projekt je špeciálny z viacerých dôvodov – zaujímavá je jeho koncepcia, ktorá počíta s takzvanou 15-minútovou pešou dostupnosťou, no azda ešte ambicióznejšia je predpokladaná štruktúra obyvateľstva. Developer by totiž rád do malého mestečka pritiahol mladých ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú v zahraničí. „Prítomné budú podľa plánov aj biznis huby a majú ponúkať coworkingový štýl práce,“ uvádzajú HN.

Inšpiráciu investor čerpá napríklad z Poľska, do ktorého sa postupne vracia množstvo domácich obyvateľov, a to vrátane tých, ktorí v cudzine strávili dlhé roky. Trend totiž praje návratu pracovníkov domov, na Slovensku je dostatok pracovných miest, ktoré zamestnávatelia skrátka nevedia obsadiť. V podobnom duchu by sa mohli podľa viacerých indikátorov niesť aj nasledujúce roky.

Investora čaká ešte dlhá cesta

Priestor tu dostanú aj umelci a chýbať nebudú ani kancelárie, ktorých je podľa konateľa spoločnosti na Liptove nedostatok. Súčasťou projektu sú tiež rôzne polyfunkčné budovy a zdravotnícke zariadenia, ktoré by mali pokryť potreby obyvateľov Nových Čermíc, ale tiež Liptovského Mikuláša. Ak všetko pôjde podľa plánov, ambiciózny projekt by sa mal zrealizovať v horizonte najbližších desiatich rokov.

Rozloha malého mestečka by mala byť približne 42 hektárov a víziu privítalo aj samotné mesto Liptovský Mikuláš. V súčasnosti už existuje urbanistická štúdia, ktorá počíta s námestím a nízkopodlažnou zástavbou neďaleko neho. Prebiehajú taktiež rokovania medzi investorom a potenciálnymi partnermi v oblasti odpadového hospodárstva, energetiky a infraštruktúry. Nasledovať budú zmeny v mestskom plánovaní a posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Nové Čermica teda ešte čaká dlhá cesta.