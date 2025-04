Na Slovensku kolabuje registračný systém: Ľudia sú zúfalí, deti nevedia zapísať do škôlok, nedostanú sa ani k lekárovi

Registračný systém cudzineckej polície naďalej kolabuje a ľuďom komplikuje život. TASR o tom informovala hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová. Podľa ÚMS neboli dodnes prijaté opatrenia, ktoré by problém vyriešili. Tému už otvorila aj s ombudsmanom.

„Napriek parciálnym riešeniam sa situácia dodnes nezlepšila. Na zamestnancov miest sa obracajú zúfalí ľudia so žiadosťou o akúkoľvek pomoc, najmä v situáciách, keď ide o deti alebo nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Súčasne zaznamenávame veľké zneužívanie tiesne týchto osôb podozrivými skupinami, až na hranici vydierania,“ uviedol prezident únie Richard Rybníček.

Zápisy do škôl problémy ešte zhoršujú

ÚMS upozornila, že v súčasnosti sa konajú zápisy detí do materských a základných škôl, čo situáciu s registračným systémom ešte zhoršuje. „Snaha rodičov zapísať deti v prípade, ak nemajú zabezpečené správne dokumenty z cudzineckej polície, je však márna. Napriek akejkoľvek ústretovosti v mestách nemôžu tieto deti nastúpiť do škôl a plniť školskú dochádzku,“ vysvetlila Piršelová.

Nenastúpenie detí do škôl môže zároveň zhoršiť ich stav, no priniesť aj sekundárne problémy pre mestá, napríklad nárast drobnej kriminality. Združenie samospráv presadzuje jedno z dvoch riešení situácie, buď by kompetentní mali zabezpečiť funkčnosť systému tak, ako to predpokladá zákon, alebo by mali prísť s alternatívnym riešením celej situácie.

Rybníček doplnil, že stav je neúnosný a na mestá sa obracajú zúfalí cudzinci, predovšetkým matky s deťmi. Zdôraznil však, že samosprávy im nemajú ako pomôcť. ÚMS zároveň verí, že riešenie situácie je aj v záujme ministerstva vnútra. Na zlú situáciu na cudzineckej polícii upozornila ÚMS ešte v októbri minulého roka.

Termíny chýbajú, systém je preťažený

Termínov v rezervačnom systéme polície nie je dostatok a dochádza aj ku kupčeniu s nimi. Ministerstvo vnútra tvrdí, že postupne prijíma opatrenia na stabilizáciu situácie. Termínov je zároveň podľa neho obmedzený počet pre kapacity cudzineckej polície, ktoré sa nedajú jednoducho navýšiť, pretože cudzinecká polícia pracuje s odbornou agendou.

Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann pre TASR zopakoval, že na personálnom posilnení cudzineckej polície aj na modernizácii elektronických procesov pracuje a pripravuje legislatívne zmeny, ktoré umožnia zefektívnenie a zrýchlenie procesov vybavovania. „Na každej oblasti sa intenzívne pracuje a v dohľadnom čase by mali návrhy legislatívnych zmien byť predložené do medzirezortného pripomienkového konania,“ uviedol.