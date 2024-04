Na Slovensko opäť mieri saharský prach, pripravte sa na špinavé autá aj okná. Zasiahne najmä tieto oblasti krajiny

Počas Veľkej noci pokryl veľkú časť Slovenska saharský prach. Mnohých už roky upútava natoľko, že sa stal predmetom konšpirácií a sprisahaní. Na tie sa budeme musieť opäť pripraviť, pretože z ďalekej Afriky k nám príde ďalšia nádielka.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako však informuje iMeteo, tentoraz nebude taká veľká, ako naposledy. Podľa meraní sa v čase najvyššej koncentrácie nad Slovenskom nachádzalo asi 69-tisíc ton piesku. Táto „várka“ bude menšia.

Pripravte sa na prach

Kým v pondelok by nemalo byť po saharskom prachu ani chýru, v utorok sa nad naše územie začne presúvať zo západu. Najväčšie zaťaženie, ako predikuje model SKIRON, nás čaká od stredy rána.

Počas celého dňa bude oblohu zaťažovať saharský prach, čo znamená, že sa sfarbí do žlto-oranžova. Okrem toho sa treba pripraviť aj na to, že práve v tento deň prídu zrážky.

Znamená to teda, že saharský piesok spolu so zrážkami dopadne na zem. Zašpiní autá. balkóny, okná, no bude prospešný pre pôdu. Najsilnejšia nádielka čaká západnú polovicu Slovenska.

Stredou však nič nekončí, čiastočky prachu zostanú v ovzduší aj počas ďalších dní, avšak bude ich oveľa menej. Prach „opustí“ Slovensko v sobotu predpoludním.