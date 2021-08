Na Slovensko mieri poriadne ochladenie. V niektorých oblastiach bude len 15 stupňov, tak skoro sa to nezmení

Slováci s vysokými teplotami v nasledujúcich dňoch nebudú môcť počítať. V najteplejších oblastiach krajiny vystúpia teploty na približne 22 až 23 stupňov Celzia. Na severe by teploty mali dosiahnuť približne 15 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Meteorológovia v tejto súvislosti pripomenuli, že priemer maxím v závere augusta je od 19 stupňov Celzia na severe do 24 stupňov Celzia na juhozápade.

Poukázali tiež na to, že v utorok (24. 8.) teploty na Slovensku dosiahli hodnoty od 15 do 27 stupňov Celzia. Teplota vzduchu dosahovala maximum väčšinou v intervale od 20 do 25 stupňov Celzia. Letný deň, keď sa teplota vyšplhala na 25 stupňov Celzia a viac, zaznamenali na 13 staniciach, a to väčšinou na juhu stredného Slovenska. Najvyššie maximum, a to 27,1 stupňa Celzia, namerali v Ožďanoch. Z nižších polôh bolo najchladnejšie v obciach Uloža, Reľov a Oravice, kde bolo maximum teploty približne 15 a pol stupňa Celzia.

Vo vysokých horských polohách teplota nevystúpila nad desať stupňov Celzia, na vrcholoch Tatier bolo maximum okolo päť stupňov Celzia.

Predpoveď počasia na dnes

Dnes bude na Slovensku prevažne polooblačno. Prehánky sa vyskytnú len výnimočne. Ráno a dopoludnia sa môže ojedinele tvoriť hmla alebo bude zamračené s nízkou oblačnosťou. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 23 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 16 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov dosiahne okolo 8 stupňov.

Fúkať bude slabý, postupne na západe a východe severný vietor rýchlosťou 3 až 8, v nárazoch miestami okolo 13 metrov za sekundu (10 až 30,nárazy 45 km/h). Meteorológovia predpokladajú zrážky do 1 milimetra.