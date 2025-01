Na Slovensko má smerovať nová automobilka. Číňania chcú dobyť európsky trh futuristickým elektromobilom

Spoločnosť Polestar, švédsky výrobca elektrických vozidiel, v ktorom má väčšinový podiel čínska spoločnosť Geely Group, sa chystá po prvýkrát vyrábať autá v Európe. Oznámil to šéf spoločnosti Michael Lohscheller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Nový model spoločnosti Polestar 7 sa bude vyrábať v Európe, povedal Lohscheller pre DPA. To predstavuje strategický posun v oblasti zníženia prepravných nákladov a ochranu pred clami, ktoré zaviedla minulý rok Európska únia (EÚ) na elektromobily vyrobené v Číne. Polestar sa doteraz spoliehal predovšetkým na čínske továrne a výrobný závod Volvo v Spojených štátoch.

Lohscheller uviedol, že o presnom umiestnení európskeho závodu, ani o dátume spustenia výroby Polestar 7, ešte nebolo rozhodnuté. Polestar si však dal za cieľ posilniť svoju stopu v Európe vrátane Nemecka a Francúzska. Spoločnosť v súčasnosti predáva väčšinu svojich vozidiel online a dodáva ich prostredníctvom obmedzeného počtu showroomov. Lohscheller by chcel v najbližších rokoch rozšíriť sieť predajcov na približne 300 miest po celom svete.

Špekuluje sa aj o Slovensku

Kým šéf spoločnosti uviedol, že sa o konkrétnom umiestnení závodov ešte nerozhodlo, niektoré médiá ako Autocar či Inside EVs naznačujú, že futuristický model Polestar 7 by sa mohol vyrábať na Slovensku. Upozornil na to portál Fontech. Podporuje to viacero faktov vrátane toho, že Polestar patrí do skupiny Volvo Group. Práve Volvo by malo neďaleko Košíc vybudovať veľký závod, ktorého súčasťou môže byť aj spomínaný Polestar.

Do karát zástupcom spoločnosti hrá tiež to, že Slovensko disponuje kvalifikovanou pracovnou silou a má bohaté skúsenosti s výrobou vozidiel. Výhodu oproti štátom ako Nemecko či Francúzsko nám dáva aj cena pracovnej sily.