Na scéne bol od konca 60. rokov, naspieval jednu z najkrajších balád. Zomrel známy rocker Meat Loaf

Americký spevák Meat Loaf zomrel vo veku 74 rokov. Túto smutnú správu potvrdil jeho agent. Informoval o tom Guardian.

Zomrel obklopený blízkymi

Umelec, ktorý sa vlastným menom volal Marvin Lee Aday, sa preslávil najmä hitom I Would do Anything for Love. Jeho debutový album Bat Out of Hell z roku 1977 patrí k najpredávanejším v americkej histórii.

Príčinu smrti neoznámili, spevák zomrel doma obklopený svojou rodinou, manželkou Deborah, dcérami Pearl a Amandou a blízkymi priateľmi.

“Vieme, ako veľa pre mnohých z vás znamenal a oceňujeme vašu lásku a podporu v týchto ťažkých časoch, keď žialime za inšpirujúcim umelcom a úžasným človekom,” napísala rodina umelca.