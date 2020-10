Na Sardínii sa narodilo prvé zelené šteniatko na svete. Jeho majiteľ dostane doživotnú zásobu pistácií

Nezabudnuteľný pes si zaslúži nezabudnuteľný darček. Spoločnosť Wonderful Pistachios 24. októbra 2020 oznámila svoj plán darovať balenie pistácií Wonderful pistachios všetkým obyvateľom mesta Pattada na talianskej Sardínii na oslavu narodenia prvého zeleného šteňaťa na svete pomenovaného “Pistácia (Pistachio)”.

Firma tiež darovala doživotnú bezplatnú dodávku pistácií Wonderful pistachios pánovi Cristianovi Malloccimu, hrdému majiteľovi tohto psa, ktorý prevádzkuje malú farmu v meste Pattada.

Správa o narodení Pistácie sa rýchlo rozšírila do celého sveta a aj keď je farba šteňaťa len dočasná, zelená je symbolom šťastia a pán Malloc tak jeho narodenie považuje za záblesk nádeje v tejto ťažkej dobe. Spoločnosť Wonderful pistachios nie je v reklamnej brandži žiadnym nováčikom a v minulosti spolupracovala pri propagácii svojich pistácií Wonderful pistachios aj s tými najvýznamnejšími hollywoodskymi umelcami.

An Italian farmer could not believe his eyes when one of his eight dogs gave birth to a green-furred puppy. The tiny dog named Pistachio was part of a five-dog litter born on Oct. 9, all with white fur, the same color as their mixed breed mum – except him https://t.co/ZGZxIRxRxS pic.twitter.com/93vFX8mTFk

