Na počesť Alana Turinga zverejnili jednu z najkomplikovanejších hádaniek. Vyrieši ju len ozajstný expert

Patrí medzi tých najväčších géniov všetkých čias, získal si uznanie celého sveta napriek tomu, že vôbec nemal ľahký život. Britské Vládne komunikačné ústredie sa rozhodlo na jeho počesť uverejniť komplikovanú hádanku. Aj expertom trvá niekoľko hodín, kým ju rozlúštia.

Na počesť Alana Turinga uverejnili komplikovanú hádanku

Ako informuje portál BBC, Británia nedávno odhalila dizajn novej 50-librovej bankovky, na ktorej je vyobrazený Alan Turing. Do obehu by sa bankovka mala dostať už čoskoro, a to 23. júna, teda v deň, kedy by Turing oslavoval narodeniny. Prečo práve Alan Turing? Podľa odborníkov jeho vynález zachránil tisícky životov a výrazne prispel k rýchlejšiemu ukončeniu druhej svetovej vojny.

Ako píše portál The Guardian, vydanie novej bankovky podnietilo Vládne komunikačné ústredie GCHQ k tomu, aby uverejnili jednu z najkomplikovanejších hádaniek. Je to séria 12 hlavolamov, ktoré súvisia s dizajnom novej bankovky. Začiatok hádanky je pomerne jednoduchý. Pripomína krížovku, v ktorej sa vás tvorcovia pýtajú napríklad na sídlo agentúry, v ktorej Turing počas druhej svetovej vojny pracoval. Čím ďalej však pôjdete, tým to bude komplikovanejšie.

Odborníci, ktorí hádanku vytvorili, si myslia, že aj expertom potrvá najmenej sedem hodín, kým ju celú rozlúštia. Práve Turing inšpiroval mnoho ľudí, aby sa k agentúre pridali. Niet sa preto čo čudovať, že tí najlepší súčasní „hádankári“ spojili sily a na jeho počesť vytvorili hlavolam, ktorí ľudí poriadne potrápi.

Úrady sa ospravedlnili za diskrimináciu

Hlava vládnej organizácie GCHQ sa zároveň ospravedlnila a vyjadrila ľútosť nad tým, ako kruto sa s Turingom po vojne zaobchádzalo. V roku 1952 bol totiž obvinený z vtedy neprípustnej homosexuality a zo vzťahu s iným mužom. Súd ho vyhlásil za vinného a za trest musel podstúpiť chemickú kastráciu. Dva roky po tejto udalosti Alan Turing napokon spáchal samovraždu.

Do dnešného dňa je pre mnohých nepochopiteľné, ako mohol byť na jednej strane Turing ospevovaný za svoju genialitu, na druhej strane však bol kruto odsúdený za to, že bol homosexuál. Členovia LGBT komunity nesmeli pracovať pre britské špionážne agentúry až do roku 1990. Ak sa o niekom začali šíriť fámy, že je homosexuál, okamžite bol prepustený.

Len minulý mesiac sa hlava MI6 verejne ospravedlnila bývalým zamestnancom agentúry za to, že boli kvôli podozreniam z homosexuality pred rokom 1991 zbavení funkcie. Ospravedlnili sa aj predošlé hlavy GCHQ, a to v roku 2012 a 2016. Priznávajú, že v otázke diverzity agentúry ešte jednoznačne majú čo robiť.