Na pobrežie vyplavilo 137 mŕtvych uškatcov. Príčina ich úmrtia je zatiaľ záhadou

Mexický Úrad pre ochranu životného prostredia v nedeľu oznámil, že na pobrežie Tichého oceánu v štáte Baja California vyplavilo 137 mŕtvych uškatcov. Informovala o tom agentúra AP.

Uškatce najčastejšie zomierajú po zrážkach s loďami alebo v dôsledku zranení po uviaznutí v rybárskych sieťach. Z vyhlásenia úradu však vyplýva, že vyplavené uškatce nevykazovali viditeľné známky poranení. Úrad dostal hlásenie o mŕtvych zvieratkách 4. septembra. Ich telá bez známok života objavili na 130-kilometrovom úseku v okrese Comondú v štáte Baja California.

Mexican authorities are investigating after 137 dead sea lions washed up on a beach with no sign of how they died https://t.co/jHFodK99Yq

Príčina smrti nie je známa. Pracovníci úradu zobrali z tiel uškatcov vzorky tkaniva na analýzu, ktorá by mala príčinu nešťastia vyjasniť. Uškatec kalifornský je v Mexiku chráneným druhom. Vyhynutie mu však podľa odborníkov zatiaľ nehrozí.

Vyhlásenie mexického úradu prichádza iba deň po oznámení smrti populárneho amerického uškatca Maxa, ktorý svoj život prežil v oceanáriu Oregon Coast Aquarium v Newporte v štáte Oregon. Max zomrel vo veku 30 rokov na zlyhanie srdca. Priemerný vek uškatcov je približne 20 rokov, píše internetový portál oregonskej televíznej stanice KVAL-13.

The Oregon Coast Aquarium is saddened to announce the passing of Max, our oldest sea lion. Max enjoyed a long and healthy life of 30 years at the Aquarium and passed away from natural causes this week. pic.twitter.com/RknKIwXXrQ

