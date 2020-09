Nový vzácny druh orangutana objavili len pred 3 rokmi. V súčasnosti mu však hrozí vyhynutie

Vedci sa s ním však ledva stihli zoznámiť a už je zaradený medzi ohrozené druhy. Zodpovedný za úbytok v populácii je opäť človek.

Ostalo už len 800 jedincov

Orangutan Tapanuli patrí medzi tie najvzácnejšie veľké primáty na svete. Odhaduje sa, že na svete ostalo už len 800 živých jedincov, informuje portál The Telegraph. Orangutana Tapanuli sa podarilo objaviť v roku 2017, pričom vedci boli z objavu skutočne nadšení. Išlo totiž o prvý podobný objav v ríši primátov po viac ako storočí, píše portál Unilad.

Aj keď však odborníci robia všetko pre to, aby orangutana Tapanuli zachránili, snahu kazí konglomerát Jardine Matheson, ktorý spája spoločnosti najmä z Ázie, ale aj z iných krajín a vlastní napríklad sieť hotelov Mandarin Oriental. Problém spočíva v tom, že Jardine Matheson ťaží zlato na jedinom mieste, kde sa orangutan Tapanuli prirodzene vyskytuje, teda v ekosystéme Batang Toru na severe Sumatry.

Environmentalisti varujú, že ak Jardine Matheson svoju činnosť nezváži, môže to mať pre populáciu orangutanov nedozerné následky.

Oblasť na ťažbu zlata Martabe odkúpil konglomerát ešte v roku 2018, od tých čias sa však územie, kde sa ťaží, neustále rozširuje a čoraz viac zasahuje do prirodzeného prostredia orangutanov Tapanuli. Ťažba začala len niekoľko mesiacov po tom, čo sa vzácneho orangutana podarilo objaviť, konglomerát však v priebehu krátkej doby zdevastoval už 8,67 hektárov lesa. Už predtým, ako konglomerát oblasť Martabe odkúpil, predstavovalo odlesňovanie značný problém. Kvôli ťažbe zlata bolo zničených už celkovo 27,38 hektárov lesa.

Konglomerát tvrdí, že dodržiava všetky zákony

Odborníci upozorňujú, že už teraz sú napáchané škody pre populáciu primátov katastrofou. Ak to však takto pôjde ďalej, do niekoľkých rokov orangutan Tapanuli navždy zmizne z povrchu Zeme. Stačí totiž, ak zahynie každý rok osem jedincov z toho druhu, genetická diverzita tým bude ohrozená do takej miery, že veľké primáty jednoducho nebudú mať šancu.

Organizácia Mighty Earth, ktorá sa posledné mesiace intenzívne venuje skúmaniu Martabe varuje, že je najvyšší čas skazu zastaviť. Pre The Telegraph sa vyjadrila Amanta Hurotwitz, ktorá stojí na čele kampane. Tá hovorí, že keďže vlastníkom Martabe je Jardine Matheson a konglomerát z ťažby a z ničenia lesov profituje, je jeho morálnou povinnosťou populáciu primátov ochrániť.

Konglomerát však zodpovednosť odmieta, podľa hovorcu dodržiavajú všetky zákony, vrátane tých, ktoré sa týkajú životného prostredia v danej krajine. Ťažba údajne nezasahuje do lesov, ktoré sa nachádzajú na chránenom území. Hurowitz však dodáva, že to nestačí a konglomerát by mal spolupracovať s odborníkmi, aby sa primáty podarilo skôr, než bude neskoro.