Na obrazovky sa vracia multiúspešná reality show o chudnutí: Obľúbený formát však čaká malá zmena

Celosvetovo úspešná reality šou o chudnutí si podmanila aj slovenských divákov a diváčky, preto sa na jeseň 2024 vráti na obrazovky televízie Markíza s premiérovými časťami. Tvorcovia ale prichystali viacero noviniek, informuje televízia v tlačovej správe zaslanej médiám.

V poradí už piata séria šou Extrémne premeny Slovensko – Druhá šanca na život obsadí v jesennej programovej štruktúre TV Markíza stredajšie večery, prvá z celkovo dvanástich epizód je naplánovaná na 4. septembra 2024 o 20:30 hod., každú epizódu si však budete môcť opäť pozrieť aj v týždňovom predstihu na streamovacej platforme Voyo.

Trinásť Slovákov podstúpilo náročný tréning

Diváci a diváčky sa stanú svedkami tej najväčšej a najinšpiratívnejšej telesnej premeny ďalších trinástich Slovákov, ktorých trápi čoraz rozšírenejšia civilizačná choroba – ťažká obezita. Odvážni dobrovoľníci si pod vedením skúseného profesionálneho trénera Maroša Molnára, nutričného terapeuta a ďalších odborníkov na zdravý životný štýl, dali za cieľ bezpečne schudnúť výraznú časť svojej telesnej hmotnosti počas jedného roka a získať tak druhú šancu na život.

V piatej sérii sa tvorcovia šou rozhodli pre jej zásadnú inováciu. Prvý raz v histórii tak odleteli účastníci spoločne s Marošom Molnárom na intenzívny tréningový kemp do Turecka.

Nový bootcamp v Turecku

„Bootcamp v Turecku bol naozaj skvelý nápad, pretože účinkujúci v Extrémnych premenách mohli zmeniť klímu a prostredie. Pre mnohých to dokonca znamenalo prvý let do zahraničia, keďže predtým pre svoju extrémnu váhu nemohli cestovať,“ vysvetlil Maroš Molnár. „Na mieste som mal k dispozícii nevyčerpateľné tréningové možnosti, keďže sme boli v komplexe pre vrcholových športovcov. Mojim cieľom bolo účinkujúcich naučiť čo najviac, aby mohli pokračovať v tréningu aj v domácom prostredí,“ dodal.

V reality show pribudli aj dvaja noví špecialisti, ktorí budú účinkujúcich podporovať v ich odhodlaní zbaviť sa extrémnej telesnej záťaže – výživový poradca Maroš Krivosudský a psychologička Katarína Slováková. Operačné zákroky bude naďalej vykonávať renomovaný chirurg Martin Boháč.

Spolu vážili dokopy viac než 2 tony!

Trinásť účastníkov piatej série Extrémnych premien váži dokopy v rámci doterajšej histórie šou rekordných 2 187 kilogramov, teda viac než neuveriteľné dve tony. Prostredníctvom ich silných príbehov sa diváci budú môcť oboznámiť s tým, že obezita nie je len choroba tela, ktorá má za následok množstvo závažných zdravotných problémov. Veľmi často totiž negatívne ovplyvňuje aj medziľudské vzťahy, komplikuje hľadanie lásky, podkopáva sebavedomie. Koľkým z nich sa podarí zvíťaziť nad sebou samými a zbaviť sa neželanej telesnej aj psychickej záťaže?

Vôbec prvý raz v rámci doterajších štyroch sezón šou sa na obrazovkách objavia traja účastníci s váhou nad 200 kilogramov, ktorým ide doslova o záchranu vlastného života. O svoje zdravie a budúcnosť ich vzťahu dokonca spoločne zabojuje aj manželský pár.

„Myslím si, že diváci a diváčky sa môžu tešiť na jednu z najlepších sérií. Tohtoročné príbehy sú nesmierne zaujímavé, inšpiratívne, dojemné a dodávajú Extrémnym premenám punc tej najvyššej kvality,“ uzatvára Maroš Molnár.