Lacný tovar budú Slováci nakupovať aj cez internet: Obľúbený diskontný reťazec urobí veľký krok, spustí svoj e-shop

Action, Pepco, Tedi či KiK. Slovenský trh v posledných rokoch zaplavili diskontní predajcovia zmiešaných tovarov, ktorí svoje prevádzky postupne rozširujú do všetkých kútov krajiny. O lacné výrobky je totiž medzi ľuďmi veľký záujem. Ak ich chcete v súčasnosti nakúpiť, zväčša musíte navštíviť kamennú predajňu. To však už nemusí platiť dlho.

Ako z najnovších informácií vyplýva, bude to práve KiK, ktorý sa rozhodol urobiť veľký krok smerom k zákazníkom. Slováci by sa už čoskoro mohli dočkať jeho internetového obchodu, informuje o tom portál tvnoviny.sk. Spustenie e-shopu by mu mohlo dať výhodu v tvrdom konkurenčnom boji. Ako však kompetentní uviedli, zatiaľ nie je jasné, či sa im ho podarí uviesť do prevádzky už v budúcom roku.

„V Česku sme e-shop KiK spustili na jeseň tohto roka a už pracujeme na spustení slovenskej verzie. V tejto chvíli však nedokážeme s istotou povedať, či projekt dokončíme už v roku 2025, alebo neskôr,“ uviedol pre tvnoviny.sk konateľ Kik v Česku a na Slovensku Martin Šatný. V dobe, kedy sa značná časť obchodného segmentu presúva na internet, môže byť vlastný e-shop pre takéhoto predajcu kľúčový. Musí však fungovať bezchybne, čoho sú si vedomí aj zástupcovia spoločnosti.

Zatiaľ však stále platí, že ani priama konkurencia do týchto vôd nevstúpila a nie je jasné, či tak v blízkej dobe urobí. Tedi a Action sa zatiaľ v tomto smere verejne neprezentovali. Holandský reťazec na Slovensko expandoval iba nedávno, no stihol už otvoriť takmer tri desiatky kamenných predajní. Ako nám nedávno prezradil riaditeľ pre český a slovenský trh, s rozširovaním neplánujú prestať a chcú sa Slovákom priblížiť čo najviac.

Jediné, kto okrem spoločnosti KiK momentálne o e-shope uvažuje, je zrejme Pepco. To patrí medzi najväčších nepotravinových hráčov na domácom trhu. „Čo sa týka e-shopov, tak do budúcna máme v pláne nájsť nové spôsoby, ako poskytovať vylepšené služby. No teraz sa zameriavame na poskytovanie čo najlepšieho zážitku z nakupovania v našich kamenných predajniach,“ naznačila možné budúce plány hovorkyňa spoločnosti, Barbara Berecz.