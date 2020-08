Na Mauríciu po havárii nákladnej lode vyplavilo na pláž najmenej 17 mŕtvych delfínov

Ochrancovia prírody ich úhyn pripisujú úniku paliva z japonskej lode, ktorá uviazla na plytčine neďaleko jeho pobrežia, alebo minulotýždňovému potopeniu jej prednej časti. Príčinu úmrtí delfínov určí pitva, uviedla polícia.

Maurícijské ministerstvo rybolovu potvrdilo úmrtie 17 delfínov s tým, že mnoho jedincov bolo pri náleze mŕtvych a niektoré boli veľmi slabé alebo umierali. Nález rozhneval miestnych obyvateľov.

Oceánograf Vassen Kauppaymuthoo uviedol, že delfíny smrdeli po nafte. “Podľa môjho názoru sa situácia bude s postupom času naďalej zhoršovať,” citovali odborníka miestne médiá. Environmentalista Sunil Dowarkasing zase upozornil, že potopenie čela lode zrejme vyrušilo morské živočíchy v ich prirodzenom prostredí a ešte budú nasledovať ďalšie dôsledky tohto konania.

Greenpeace Africa varovalo, že tisíckam živočíšnych druhov hrozí “utopenie sa v mori znečistenia”, čo bude mať “vážne následky pre hospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a zdravie” na Mauríciu.

MAURITIUS OIL SPILL: 17 DEAD DOLPHINS FOUND AFTER SPILL.

First reported deaths of dolphins since the shipwreck.Up to now, fish &crabs have been found dead.Situation will continue to deteriorate as time goes on.

Hate is a word I don’t use often, I hate the Fossil Fuels industry! pic.twitter.com/b3qWV6FP95

— Terrence Daniels (Captain 🍀 Planet) (@Terrence_STR) August 26, 2020