Samica ľadového medveďa sa spolu s mláďatami usídlila v ruskom meste a nechce odísť

Ak by ste chceli navštíviť ruské mesto Pevek, museli by ste precestovať celé Rusko, až k jeho východnej časti. Toto arktické mesto, v ktorom žije iba približne 5-tisíc obyvateľov má však novú atrakciu. Pred piatimi dňami sa k nemu priblížila samica ľadového medveďa s dvomi mláďatami.

Možno je paradoxné, ale aj samotné mesto Pevek má vo svojom erbe ľadového medveďa. Napriek tomu obyvateľov prekvapila táto podivná návšteva, keďže ľadové medvede sú plaché a prítomnosť človeka nevyhľadávajú.

Hlad alebo samec

Nie je teda jasné prečo sem prišli. Mohol to spôsobiť hlad, to si myslí väčšina obyvateľov mesta, avšak môže to byť aj strach samice z toho, že ich prenasleduje agresívny samec, uvádza portál Siberian Times.

Mesto Pevek sa nachádza na polostrove Čukotka, ktorá je domovom ľadových medveďov. Tie sa ale iba zriedka približujú k ľudským sídlam. Všetky tri medvede sa javia ako zdravé a chovajú sa pokojne. Miestni obyvatelia však pre istotu nosia so sebou svetlice a sprej proti medveďom, ak by ich samica chcela napadnúť. V Rusku je ľadový medveď chránené zviera a jeho usmrtenie je trestný čin.

Situácia sa môže opakovať

Obyvatelia si prajú, aby boli medvede odchytené a bezpečne prepravené na iné miesto a to z dôvodu ochrany nielen ľudí ale aj samotných medveďov. Zároveň dodávajú, že úrady aj kvôli klimatickým zmenám, budú musieť takéto situácie riešiť čoraz častejšie.