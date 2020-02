Na Marse zaznamenali 450 otrasov: Vedci po prvýkrát dokázali, že planéta je seizmicky aktívna

Sonda InSight amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) zaznamenala od pristátia na Marse v roku 2018 viac ako 450 významných seizmických udalostí. Väčšinou mali magnitúdo od troch do štyroch, čo vedci nepovažujú za extra silné, no podľa nich je to dôkaz, že Mars nie je mŕtva planéta.

„Po prvý raz sme dokázali, že Mars je seizmicky aktívna planéta, pričom jej seizmická aktivita je väčšia ako napríklad na Mesiaci, ktorú namerali počas programu Apollo a zároveň je menšia ako na Zemi (ako celku),“ vyjadril sa vedec Bruce Banerdt.

Planéta nevykazuje žiadne dôkazy súvisiace s platňovou tektonikou

Mars nevykazuje žiadne dôkazy súvisiace s platňovou tektonikou, ktorá je spojená so zemetrasením na Zemi. Otrasy na takzvanej Červenej planéte pripisujú javom, akými sú ochladzovanie alebo kontrakcie.

Niektoré otrasy zaznamenali v oblasti známej ako Cerberus Fossae, ktorá podľa doterajších informácií mohla počas uplynulých desať miliónov rokov zažiť vulkanickú aktivitu. „Je možné, že v hĺbke sa nachádza magma, ktorá sa ochladzuje, čo spôsobuje kontrakcie a následne deformáciu silnej časti kôry – litosféry,“ vyjadrila sa Suzanne Smrekar, členka projektu InSight. „Zatiaľ však nevieme, či je to presne takto. Je to len naša hypotéza,“ dodala.