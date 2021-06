Na Manhattane odhalili sochu Elona Muska. Ľudia sa na nej smejú, do týždňa ju chcú rozbiť na kusy

Sochu podnikateľa a miliardára Elona Muska odhalili v pondelok v newyorskej štvrti Manhattan pri príležitosti jeho 50. narodenín. Toto dielo však na sociálnych sieťach vyvolalo i kritické reakcie a posmech, píše na svojej webovej stránke stanica Sky News.

Bronzovú sochu na Manhattane umiestnila sociálna sieť Public.com, zameraná na investovanie. “Milovaný či nenávidený, Elon Musk sa dnes dožíva 50 rokov,” napísala Public.com na Twitteri.

A bronze statue of Elon Musk has been unveiled in New York City to mark his 50th birthday https://t.co/dy8CorE4Xj

— Sky News (@SkyNews) June 29, 2021