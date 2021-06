Pred 91 rokmi sa podarilo niečo nevídané: 8-podlažnú budovu posunuli o 30 metrov a 90 stupňov za plnej prevádzky

Aj keď by sme si mohli myslieť, že o histórii a o tom, čo sa v minulosti udialo, už vieme pomerne dosť a všetko, niektoré príbehy nás dokážu presvedčiť o opaku. Rovnako ako ten o tejto budove, ktorú sa podarilo otočiť o 90º počas jej plnej prevádzky. Niečo také v súčasnosti možno nikoho neprekvapí. Táto náročná operácia sa ale udiala ešte v 30. rokoch minulého storočia.

Znie to neuveriteľne, no naozaj sa to stalo, keďže z udalosti sa dochovalo hneď niekoľko veľmi pekných fotografií a aj pohyblivých záznamov. O to s väčším údivom sa na ne dnes pozerá, keď sa dozvieme, že k presunu budovy a jej otočeniu o 90 stupňov došlo v roku 1930. O udalosti píše web LAD Bible.

Tento príbeh ste ešte možno nepočuli. Budova poskytovateľa telefónneho pripojenia Bell Telephone Company (BTC) bola nielen architektonickým skvostom, ale aj výtvorom, o ktorom si neskôr v štáte Indiana povedali, že tak trochu zavadzia a musí sa s tým niečo urobiť, aby sa na miesto zmestila ešte jedna budova. Totálna likvidácia v tomto prípade nepripadala do úvahy, pretože ak by k zbúraniu budovy došlo, BTC by nemala kde sídliť a tým pádom by množstvo obyvateľov štátu zostalo bez telekomunikačných možností.

Šikovní inžinieri preto prišli s prelomovým nápadom a doslova nevídaným inžinierskym projektom. Budovu nezbúrajú, ale ju o 90 stupňov posunú, aby na jej mieste mohla vyrásť ďalšia budova. Ako to však urobiť tak, aby sa nič vážne nestalo a nedošlo k narušeniu statiky?

To boli veci, ktoré vyžadovali veľa úsilia, rozhodne ale nešlo o niečo, čo by sa nedalo zrealizovať. V roku 1930 tak došlo k pozoruhodnému počinu. 8-poschodovú budovu s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 11-tisíc ton posunuli pomocou ručne ovládaných zdvihákov a za podpory parného stroja. Čo je však ešte viac prekvapujúcejšie – budovu sa rozhodli inžinieri posunúť za plnej prevádzky, keď sa v nej nachádzalo okolo 600 ľudí a bez toho, aby boli prerušené dodávky elektriny, plynu aj vody.

Celá operácia trvala menej ako 30 dní a keby zamestnanci pracujúci v jej vnútri nevedeli, čo sa deje, ani by si vraj nevšimli, že sa ich budova pohla. Celý proces si môžete pozrieť nižšie. Zaujímavé je, že posun len o zhruba 38 centimetrov trval približne jednu hodinu.

In 1930 the Indiana Bell building was rotated 90°. Over a month, the structure was moved 15 inch/hr, all while 600 employees still worked there. There was no interruption to gas, heat, electricity, water, sewage, or the telephone service they provided. No one inside felt it move. pic.twitter.com/07lf2hsgGT

— Stefan Plattner (@splattne) March 21, 2021