Na Jojke štartuje nová politická diskusia, prvým hosťom bude premiér Fico: Pozrieť si ju budete môcť v tento čas

Televízia JOJ 24 prichádza s novým formátom politickej diskusie. POLITIKA 24 začne svoju premiéru v nedeľu 2. februára o 10:00. Diváckemu publiku sľubuje kvalitnú politickú analýzu s hosťami z najvyšších politických kruhov.

Reláciu bude moderovať skúsená Lenka Ježová, ktorá sa dlhodobo venuje politickým témam v spravodajských reláciách televízií JOJ a JOJ 24. V relácii POLITIKA 24 bude vždy jeden politik diskutovať o najhorúcejších témach, ktoré rezonujú na Slovensku aj vo svete.

​​„Diváci ocenili predvolebné diskusie s prezidentskými kandidátmi pod názvom Kreslo pre kandidáta. Formát „jeden na jedného“ ponúka príležitosť ísť v rozhovoroch viac do hĺbky a hosťa poriadne vyspovedať,“ povedal šéfredaktor JOJ 24 Dárius Haraksin.

Prvým hosťom bude Robert Fico

Moderátorka Lenka Ježová, sa postará o to, aby divák dostal podrobný a zrozumiteľný výklad aktuálnych politických udalostí. „Teším sa na novú výzvu, keďže tento formát si vyžaduje dôkladnú prípravu a pohotovosť. Verím, že divák sa dozvie viac, ako pri bežných politických debatách,“ hovorí Ježová. Prvým hosťom POLITIKA 24 bude Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky a líder strany Smer.

Relácia očakáva väčšiu hĺbku

POLITIKA 24 chce svojim divákom ponúknuť nový rozmer politických diskusií. Formát „jeden na jedného“ umožní ísť do hĺbky a získať od politikov konkrétne odpovede na dôležité otázky, a to bez toho, aby im ich kolega z politickej sféry skákal do reči.

Tento prístup bude mať väčší dosah na divákov, ktorí sa budú môcť lepšie orientovať v názoroch politických lídrov a ich plánoch do budúcna. Relácia bude k dispozícii každý týždeň a bude sa venovať aktuálnym témam a politickým otázkam, ktoré formujú budúcnosť krajiny.