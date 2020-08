Na festivale YouTopia 2020 po prvýkrát odovzdajú cenu pre najlepší slovenský videoklip

Okrem pestrého koncertného programu, projekcií filmov a videí je jedným z najväčších lákadiel festivalu súťaž o najlepší slovenský videoklip.

To, že v programe pribudla súťaž, je najvýznamnejšou zmenou oproti prvému ročníku festivalu. Na slovenskej hudobnej scéne ročne vzniknú stovky videoklipov. Tie väčšinou jednoducho prezentujú hudobníkov, a tým sa približujú istej forme reklamy. No aj videoklipy môžu byť nápadité a nadčasové. „Myslím si, že súťaž či ocenenie by mohli zvýšiť povedomie o tvorbe videoklipov na Slovensku, o tom, že tu vznikajú kvalitné diela, ktoré obstoja aj v medzinárodnej konkurencii. Je to aj príležitosť pre zviditeľnenie tvorcov klipov,“ vysvetľuje zámer dramaturg festivalu Juraj Kovalčík.

To, že na Slovensku podobná súťaž chýba, potvrdzuje aj jeden z členov poroty súťaže, animátor a režisér Andrej Kolenčík: „Mám pocit, že videoklip je u nás trochu zaznávaná disciplína a aj počas vyhlasovaní rôznych hudobných cien u nás táto kategória absentuje, respektíve nemá priestor, ktorý by si zaslúžila. Pritom klipy tu sú a ich tvorcovia by mali dostať priestor aj na spätnú väzbu. Bez videoklipu sa dnes už nezaobíde takmer žiadny relevantný interpret.“ Andrej je sám tvorcom niekoľkých videoklipov a najviac ho na tejto práci baví absolútna kreatívna voľnosť a to, že videoklip dokáže dotvoriť pieseň do jednoliateho audiovizuálneho zážitku.

V tohtoročnej porote zasadne päť zástupcov z hudobného a filmového života. Okrem už spomenutého Andreja Kolenčíka bude o víťazovi rozhodovať aj Michaela Kučová, redaktorka portálu Hudba.sk, ktorá pôsobí aj v ďalších kultúrnych projektoch ako napr. PechaKucha Night Bratislava, Cena Oskára Čepana, Biela noc či festival Brak.

V porote zasadá aj Alexander Čerevka, ktorý sa dlhoročne venuje prezentácii slovenskej hudby doma aj v zahraničí. „V rámci našej práce v Slnko Records, LALA Music Export alebo na Sharpe festivale sa vždy ako na prvú vec pozeráme na hudbu a to, aké emócie v nás vyvoláva. Zároveň platí, a myslím, že to nie je len naša skúsenosť, že vizuálna stránka vie veľmi umocniť celkový dojem z hudby. Originálne spracované video pomáha spropagovať kvalitnú hudbu a samozrejme to platí aj naopak,“ vysvetľuje Čerevka, a tým potvrdzuje, že takáto súťaž a vlastne i festival, akým je YouTopia, majú na slovenskej scéne zmysel.

Z filmárskeho hľadiska sa na vybrané videoklipy v porote pozrie režisérka Lucia Kašová, ktorá sa zviditeľnila najmä významnou časťou dokumentárneho seriálu Expremiéri, v ktorej zachytila portrét Roberta Fica. Päticu porotcov uzatvára Dušan Vančo, ktorý sa po bohatých skúsenostiach v súkromných i verejnoprávnych rozhlasových staniciach stal spoluzakladateľom Trnavského rádia a popri tom sa aj sám ako producent venuje elektronickej hudbe pod pseudonymom Foolk.

Cena pre najlepší slovenský videoklip sa bude odovzdávať v sobotu 22. augusta počas večerného programu festivalu YouTopia 2020 v trnavskom kultúrnom centre Malý Berlín. Po ňom bude nasledovať koncert českej skupiny Zrní sprevádzaný synchronizovanou projekciou hry Hrdina, ktorú na motívy ich piesní vytvoril herný vývojár Dalibor Bartoš.

Celý program festivalu ako aj predpredaj permanentiek v cene 5 € návštevníci môžu nájsť na stránke www.youtopia.sk.

Pr článok Youtopia