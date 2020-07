Na Donovaloch sa prevrátil autobus, v ktorom sa viezli aj deti

Nehoda sa stala v smere na Ružomberok v katastri obce Korytnica. Na mieste zasahujú dve desiatky hasičov z Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Zvolena a Banskej Bystrice. K nehode smeruje tiež evakuačný autobus HaZZ. Na sociálnej sieti o tom informuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Dychová skúška u vodiča autobusu bola negatívna. Podľa aktuálnych informácií sa v čase nehody viezlo v autobuse 29 osôb – z tohto počtu až 27 tvorili deti. Malo by ísť o autobus z Detvy. Pri nehode autobusu na Donovaloch utrpeli ľahké zranenia štyri osoby, z toho tri deti. Všetci boli transportovaní do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Pre TASR to uviedol Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS).

Nehoda sa stala v smere na Ružomberok v katastri obce Korytnica. Autobus pravdepodobne zišiel z krajnice a prevrátil sa.