Študentovi z Grécka zrušili let. Aby sa dostal domov k rodine, išiel 48 dní na bicykli

Každá z postihnutých krajín zavádzala prísne opatrenia týkajúce sa nakupovania, ale aj cestovania. Množstvo letov bolo zrušených a cestujúci museli hľadať iné alternatívy, ako sa dostať napríklad domov za rodinami. Mladý študent si však povedal, že na ďalší let čakať nebude a vydal sa na cestu domov na bicykli.

Cestovanie bolo v posledných mesiacoch mimoriadne náročné, mnoho letov bolo zrušených, letiská boli zatvorené a ľudia často nemali inú možnosť, ako ostať v krajine, v ktorej sa práve nachádzali. Ako však informuje portál Unilad, 20-ročný študent Kleon Papadimitriou sa nenechal odradiť. Rozhodol sa vysadnúť na bicykel a dostať sa tak zo Škótska až do rodného Grécka.

Na bicykli zdolal 3 500 kilometrov

Kleon musel počas svojej cesty zdolať neuveriteľných 3 500 kilometrov, zvládol to však za úctyhodných 48 dní. Na cestu sa vydal 10. mája a so sebou si vzal stan, spací vak, niekoľko plechoviek so sardinkami, chlieb a arašidové maslo a výbavu potrebnú na údržbu bicykla. Pre CNN sa Kleon vyjadril, že si spočiatku neuvedomoval, do akej výzvy sa púšťa. Vďaka ceste však spoznal svoje limity, slabé, ale aj silné stránky. Okrem toho, prinútilo ho to opustiť zónu komfortu. Na ceste neraz musel požiadať o pomoc úplne neznámych ľudí, aby mal čo jesť a kde prespať.

Zážitky zo svojej cesty dokumentoval Kleon prostredníctvom Instagramu a po celý čas ho podporovala rodina. Tá dala Kleonovi jednu podmienku, musel si na cestu nainštalovať aplikáciu, ktorá rodine umožnila sledovať, kde sa mladík práve nachádza. Kleon prešiel denne v priemere takmer 60 kilometrov, pričom prechádzal cez Rakúsko, Taliansko či Holandsko. Záverečnú časť cesty zas absolvoval loďou. Domov do Atén napokon dorazil 27. júna.