Na cestách pribudne nová značka, možno ste ju ešte nikdy nevideli: Veľký pozor, ak sa chystáte autom k moru

Zmeny na cestách zavádza nielen Slovensko, ale aj naše okolité krajiny. Preto ak sa chystáte do zahraničia autom, mali by ste o nich vedieť, aby vás na ceste náhodou niečo nezaskočilo. Portál TN.cz, s odvolaním sa na slovinský web N1, upozornil na pripravované zmeny, ktoré plánuje zaviesť. Asi najvýraznejšia sa týka zavedenia značky, s ktorou ste sa na cestách doteraz ešte nestretli.

Jednou z obľúbených destinácií mnohých dovolenkujúcich Slovákov je Chorvátsko. A veľa ľudí sa sem vydáva autom. Táto cesta okrem iného vedie aj cez susedné Slovinsko, ktoré tiež ponúka turistom more. Ak sa do jednej alebo druhej krajiny chystáte, mali by ste vedieť o dokumente z dielne ministerstva dopravy, ktorý, ak bude schválený, prinesie so sebou aj novinky v dopravnom značení.

Ako vysvetľuje slovinský web, niektoré dopravné značky zmiznú, ďalšie dostanú nový vzhľad, alebo pribudnú úplne nové.

Ak ich uvidíte, mali by ste vedieť, čo robiť

Čo sa týka zmenenej podoby, mala by sa týkať značiek označujúcich vlakový prejazd, či značky, ktorá upozorňuje na to, aby ste v obytnej zóne jazdili pomaly. V tomto prípade má k nej pribudnúť vyznačenie maximálnej rýchlosti 10 km/h.

Najväčšou zmenou ale môže byť zavedenie označenia cesty alebo jazdného pruhu, ktoré sú určené pre vozidlá aspoň s dvoma cestujúcimi.

Je možné, že ste sa s takouto značkou ešte nikdy nestretli, tak ak náhodou v Slovinsku alebo kdekoľvek inde na ňu narazíte, mali by ste vedieť, ako vyzerá a čo značí.