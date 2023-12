Myslela si, že je to každému jasné: Billie Eilish šokovala fanúšikov priznaním o svojej orientácii

Americkú popovú senzáciu Billie Eilish, veríme, bližšie predstavovať netreba. Niektorí ju označujú kvôli jej imidžu za kontroverznú, nechýbajú ani prívlastky „protekčná dcéra“, keďže jej rodičia pracujú vo filmovom priemysle. Eilish zbiera jedno ocenenie za druhým a nedávno pre prestížny magazín prezradila to, o čom sa šepkalo už dlhšie.

Billie Eilish rozpráva v náznakoch nielen vo svojich piesňach či v klipoch, ale často aj v rozhovoroch. Nedávno bola jednou z tvárí na titulke prestížneho magazínu Variety, pre ktorý v rozhovore nepriamo naznačila, že nie je heterosexuálka. Nepriamo preto, že mnohí jej fanúšikovia si neboli istí, či to konečne prezradila, alebo sa len opäť skrýva za náznaky.

Myslela si, že to je každému jasné

Počas sobotňajšieho podujatia, ktoré organizoval priamo magazín Variety, však priznala, že skutočne ju priťahujú aj ženy. Ako uviedla, myslela si, že je to zrejmé a nemusí nič priznávať.

„Neuvedomovala som si, že to ľudia nevedia,“ povedala a zároveň doplnila, že svoju bisexualitu si uvedomuje už dosť dlho, len o tom nehovorí.

„Prečo nemôžeme len existovať?“ pýtala sa slávna speváčka na margo toho, že všetci neustále riešia niekoho sexualitu.

Keď rozhovor, v ktorom to prvýkrát pred pár týždňami svetu vyzradila vyšiel, neuvedomila si, že to nie je úplne zjavné. „Zrejme som sa dnes priznala, OK, v pohode. Je to pre mňa vzrušujúce, pretože si myslím, že to ľudia o mne nevedeli, no je super, že to teraz už vedia,“ dodala.

„Mám rada chlapcov aj dievčatá,“ priznala aj na sociálnej sieti

To, že sa jej reportér toho istého magazínu na orientáciu pýtal aj na víkendovom podujatí, priamo po príchode na červenom koberci, jej ale až tak v poriadku neprišlo, čo neskôr počas víkendu uviedla aj v príspevku na sociálnej sieti Instagram.

„Ďakujem Variety za ocenenie, a tiež aj za vyoutovanie priamo na červenom koberci o 11. hodine doobeda, namiesto toho, aby ste sa ma pýtali na čokoľvek iné, na čom záleží. Mám rada chlapcov aj dievčatá, nechajte ma s tým na pokoji, prosím,“ uviedla v príspevku. Tí, ktorých to zaujíma, majú si pustiť pesničku „what was i made for“, ktorú zložila so svojím bratom Finneasom ako titulnú skladbu k letnému filmovému hitu Barbie.