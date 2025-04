Muži otvorene prezradili, prečo sa vyspali s vydatými ženami. Toto sú dôvody, pre ktoré podľahli zakázanému pokušeniu

Zakázané ovocie chutí najlepšie. Aspoň tak sa zdá pri mužoch, ktorí nemajú žiadne zábrany a neodradí ich ani prsteň na ruke. Človek by povedal, že láske sa nedá rozkázať, a ak sa zamilujú do nejakej ženy, je jedno, či je vydatá alebo bez záväzkov. Ako to teda je? Drsnejšie pohlavie vyšlo s pravdou von, či sú za tým nejaké iné pohnútky, o ktorých ostatní nemajú ani tušenie, alebo v tom nie je žiadna veda, a keď sa im niekto zapáči, jednoducho viac neriešia.

Žena, ktorá si pred nejakým časom so svojím vyvoleným povedala svoje „áno“, môže byť pre opačné pohlavie omnoho príťažlivejšia než tie ostatné. U nej má totiž muž istotu, že od neho nebude chcieť nič viac. Len si s ňou užije bez akýchkoľvek sľubov a záväzkov. Aspoň vo väčšine prípadov. Je to ale skutočne tak? Mnoho mužov sa netají tým, že má za sebou milostné radovánky s vydatými ženami, ako priznali v diskusii na internete, takže vedia objasniť zo svojho vlastného pohľadu, čo ich k tomu viedlo.

Zvláštne situácie, ktoré málokto pochopí

Zmes šokujúcich a neočakávaných odpovedí. Tak možno charaterizovať, čo napísali muži, ktorí dostali chuť na zakázané ovocie. Stoja za tým konkrétne príbehy niektorých z nich, nad ktorými budú pravdepodobne mnohé ženy len krútiť hlavou. „Povedala mi, že majú otvorené manželstvo. Nakoniec mala otvorené manželstvo len ona, jej manžel nie,“ uviedol jeden muž, ktorý skončil v posteli s vydatou ženou.

Hoci nejde o prevratné tvrdenie, nad ktorým by sa človek pozastavil, trochu iné to je v prípade ďalšieho muža, ktorý síce nakoniec svoje činy oľutoval a priznal, prečo do toho išiel. „Vedome som sa vyspal s vydatou ženou, keď som mal okolo 20 rokov. Urobil som to čiastočne pre vzrušenie z podvádzania. Tiež fakt, že som sa s jej manželom párkrát stretol a bol to úplný kretén, ma vôbec netrápil. Neospravedlňuje to však moje činy a až teraz si uvedomujem, že to bolo odo mňa podlé správanie,“ vyšiel s pravdou von.

Aby toho nebolo málo, ďalší pritvrdil a priznal, že za tým bola určitá pomsta. „Jej manžel spal s mojou ženou, takže to bola férová hra,“ uviedol iný muž, ktorý zrejme po tomto pobúri množstvo žien. Bizarná je aj nasledujúca situácia, v ktorej sa ocitol iný muž. „Jej manžel chcel, aby sa to stalo. Bolo to veľmi zvláštne a ona bola dokonca v ôsmom mesiaci tehotenstva. Bola to čudná situácia,“ šokoval svojimi slovami, ktoré málokto pochopí.

Keď sa do toho zamiešali city