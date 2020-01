Múzeum Andy Warhola prejde rozsiahlou rekonštrukciou: Bude jedno z najmodernejších v Európe

Nové priestory na konferencie, výstavy, javiskové vystúpenia, schodiská, ako aj oddychová zóna na streche pribudnú po rekonštrukcii Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach.

Vláda SR na rekonštrukciu budovy schválila na svojom výjazdovom rokovaní 7,1 milióna eur. Práce by mali byť ukončené v roku 2022. Finálnu podobu, ako bude múzeum vyzerať, predstavili v rámci vizualizácie v pondelok v priestoroch Úradu PSK v Prešove.

Dva milióny eur z celkovej sumy určené na rekonštrukciu budú podľa jeho slov uvoľnené do konca januára, následne do konca januára 2021 ďalšie štyri milióny eur a do konca januára 2022 zvyšných 1,1 milióna eur.

Múzeum aktuálne sídli v priestoroch pôvodného kultúrneho domu, priestory zdieľa aj s mestom Medzilaborce, 60 percent priestorov patrí múzeu a 40 percent mestu.

„Múzeum je v budove, ktorá nebola projektovaná pre muzeálne účely, ale pre kultúrny dom ešte za čias minulého režimu. Múzeum je takmer 28 rokov prevádzkované v takzvaných adaptívnych muzeálnych priestoroch. Preto zamýšľaná rekonštrukcia ráta s generálnou alebo takou komplexnou rekonštrukciou nielen interiéru, ale aj exteriéru fasády, budovy, strechy a mala by komplexne zmeniť spôsob, ako sa pozeráme dnes na architektúru múzeí a galérií,“ priblížil riaditeľ múzea Martin Cubjak.

Múzeum ponúkne návštevníkom jedinečný zážitok

Múzeum v novej podobe ponúkne podľa jeho slov aj užšiu interaktívnosť s návštevníkom, aplikáciu svetelných, projekčných, zvukových a holografických technologických prvkov, bude miestom pre ležérny oddych, ale aj laboratórium pre rôznorodé umelecké experimenty podobne, akým bola legendárna Warholova Factory v Manhattane.

Na streche múzea bude oddychová zóna pre návštevníkov vo forme amfiteátra. Počas rekonštrukcie bude podľa Cubjaka múzeum približne od jesene tohto roka zatvorené, plánujú však viacero putovných výstav.

Vynovené múzeum bude mať obrovský potenciál

„MMUAW v Medzilaborciach má obrovský potenciál. Zmodernizovaním jeho priestorov pritiahneme na severovýchod Slovenska ešte viac návštevníkov. A to nielen z blízkeho okolia, ale z celého Slovenska, i zo zahraničia, keďže najbližšie Warholove múzeum sa nachádza až v americkom Pittsburghu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že ide o najväčšiu investičnú akciu za uplynulé obdobie.