Muž žije v železných pľúcach vyše 70 rokov: Opustiť ich môže najviac na tri minúty, pridáva o tom videá na TikTok

Muž sa už vyše 70 rokov nepohol zo železných pľúc. Po zákernej chorobe, ktorá ho pripravila o schopnosť hýbať sa, je to to jediné, čo ho udržiava pri živote. O svoj príbeh sa delí na TikToku. Teraz ale svojich fanúšikov vystrašil, vyzeralo to s ním veľmi zle, takmer prišiel o život.

V železných pľúcach žije už vyše 70 rokov

Ako informuje web IFL Science, Paul Alexander sa v roku 1952 ako šesťročný nakazil detskou obrnou, keď v Dallase v Texase vypukla epidémia. Je to infekčné ochorenie spôsobené vírusom. V niektorých prípadoch môže napadnúť centrálny nervový systém a zničiť motorické neuróny, čo vedie k ochrnutiu.

Ochrnutie je zvyčajne dočasné, ale približne v 1 z 200 prípadov je nezvratné. Alexander bol jedným z tých nešťastníkov, u ktorých ochrnutie ostalo trvalé a odkedy ochorel, od krku nadol nedokáže ovládať svoje telo. Hoci pľúca ľudí, ktorí prežili detskú obrnu, stále fungujú dobre, môžu mať problémy s dýchaním v dôsledku ochrnutia hrudných svalov a bránice. Práve pre tento problém bol Alexander umiestnený do zariadenia, ktorému sa hovorí železné pľúca.

Pacient má v nich celé telo, trčí mu len hlava. Zariadenie funguje na báze podtlaku. Vtláčaním a vytláčaním vzduchu pomáha človeku vdychovať a vydychovať. Alexander žije v železných pľúcach už vyše 70 rokov. Opustiť ich môže nanajvýš na dve až tri minúty. Predpokladá sa, že je len jedným z dvoch ľudí v USA, ktorí sú odkázaní na železné pľúca. V minulých desaťročiach tieto prístroje používali stovky pacientov.

Jeho život sa ocitol v ohrození

Od čias, kedy Alexander ochorel, vedci vyvinuli lepšie ventilačné systémy a vďaka vakcínam sa podarilo výrazne zredukovať výskyt detskej obrny na celom svete. Železné pľúca Alexandrovi nezabránili v dosiahnutí čohokoľvek, čo si zaumieni. Vyštudoval právo a stal sa právnikom. Päť rokov strávil aj písaním autobiografie. Slová vyťukával na počítači pomocou ceruzky, ktorú mal vloženú v ústach.

Alexander sa o svoj príbeh delí aj na TikToku a odpovedá na otázky fanúšikov. Všetkých ale vystrašil po tom, ako sa nakazil covidom a musel byť hospitalizovaný. Jeho stav bol vážny, takéto ochorenia sú pre neho extrémne nebezpečné.

Spolupracovník, ktorý mu pomáha spravovať sociálne siete, sa vyjadril, že ho museli previezť na pohotovosť, no našťastie, nemocnica má pripravené železné pľúca špeciálne pre Alexandra. Napokon ho prepustili do domácej opatery, no aj po prepustení je slabý a má problémy s prijímaním vody a jedla.