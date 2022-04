Muž z východného Nemecka sa nechal zaočkovať až 90-krát. Certifikáty predával antivaxerom

Zatiaľ nie je jasné, aký vplyv to malo na jeho zdravie.

Nemecký šesťdesiatnik sa údajne až 90-krát nechal zaočkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, aby mohol predávať sfalšované certifikáty so skutočnými číslami šarží podaného lieku ľuďom, ktorí sa sami nechceli dať zaočkovať.

Muž z východonemeckého mesta Magdeburg, ktorého meno nebolo zverejnené v súlade s nemeckými pravidlami ochrany súkromia, údajne dostal spomenuté množstvo dávok vakcíny proti COVID-19 v očkovacích centrách v spolkovej krajine Sasko.

Na očkovanie chodieval celé mesiace, kým ho nechytila kriminálna polícia.

Extraordinary story from Germany – a man got himself vaccinated 90 times as part of a scam to sell Covid vaccine passports. https://t.co/Y1cPEfKzVR

— Luke_Drury (@Luke_Drury) April 3, 2022