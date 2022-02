Pred 130 rokmi svet postihla pandémia ruskej chrípky. Podľa odborníkov to mohol byť koronavírus

Pred 130 rokmi svet zasiahla tzv. ruská chrípka. Záhadné respiračné ochorenie prišlo z Ruska a šírilo sa po celom svete v troch zákerných vlnách. Trvalo niekoľko rokov, kým napokon pandémia odznela. Neznie vám to povedome? Odborníci sa nazdávajú, že mohlo ísť o koronavírus.

Aký vírus zapríčinil ruskú chrípku pred 130 rokmi?

V roku 1889 sa svetom šírilo respiračné ochorenie, ktoré dostalo pomenovanie „ruská chrípka“. Odborníci sa nazdávajú, že pandémiu mohol aj vtedy zapríčiniť koronavírus. Ako píše portál Science Alert, vedci vidia množstvo paralel medzi súčasnou pandémiou a tou, ktorá sa odohrala pred 130 rokmi. Aj v minulosti boli kvôli množstvu infikovaných ľudí pozatvárané obchody či školy.

Tí, ktorí sa nakazili, často stratili čuch a chuť a niektorí trpeli dlhodobými symptómami, tie niekedy pretrvávali aj celé mesiace. Viac ohrození boli starší ľudia, detí bolo nakazených menej. Aj keď odborníci vidia podobnosti medzi pandémiami, o tom, či išlo naozaj o koronavírus, môžu len špekulovať. Okrem zdravotných záznamov či novinových článkov totiž neexistuje priamy dôkaz o tom, čo ruskú chrípku zapríčinilo.

Vedci skúmajú vzorky pľúcneho tkaniva spred roku 1918

Odborníci sa však nevzdávajú nádeje, že sa im podarí nájsť dôkaz, ktorý ich domnienky definitívne potvrdí (alebo vyvráti). V súčasnosti skúmajú vzorky pľúcneho tkaniva, ktoré sa zachovali ešte spred roku 1918, kedy svet zasiahla španielska chrípka. Dúfajú, že sa im vo vzorkách podarí nájsť pozostatky vírusu chrípky alebo koronavírusu.

Vedci pátrajú nielen po informáciách o tom, aký vírus ochorenie zapríčinil. Zaujíma ich aj to, ako pandémia skončila. Ak by sa ukázalo, že pandémiu pred 130 rokmi naozaj zapríčinil koronavírus, mohol by to podľa odborníkov byť jeden zo štyroch typov koronavírusu, ktoré spôsobujú len bežné prechladnutie.