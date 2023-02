Muž z Poľska získal vodičský preukaz až na 58. pokus: Na tejto časti skúšky pohorel najčastejšie

Bežne sa stáva, že skúšky na zisk vodičského preukazu nevyjdú každému na prvýkrát. Menej často sa však deje, že niekomu to zaberie doslova roky. Takým prípadom je pán Bogdan z Poľska, ktorému sa pošťastilo až na 58. pokus.

Pán Bogdan Matusiak je 65-ročný obyvateľ mesta Lodź v Poľsku, ktorý mal sen. Chcel šoférovať svoje auto, na čo však potreboval platné oprávnenie a licenciu. Ako každý človek, aj on sa rozhodol napriek vyššiemu veku navštíviť autoškolu a naučiť sa všetko od pravidiel premávky až po šoférsku prax, píše TVN24.

Na úspešnú skúšku potreboval desiatky pokusov

Svoju cestu za vodičským preukazom začal ešte v roku 2018, no určite sám netušil, že mu to bude trvať tak dlho. Zatiaľ čo v klasickom nezrýchlenom prípade trvá celá výučba aj s jazdami približne tie 3-4 mesiace, pán Bogdan si musel počkať 5 rokov. A že koľkokrát za ten čas musel prísť na skúšku? Až 58-krát.

Čo sa týka samotných skúšok, najmenší problém mu robila teória. Testy o pravidlách zvládol vždy, pričom veľmi často sa mu to podarilo aj na plný počet bodov. Samozrejme, nie pri každom pokuse musel písať aj test, no pri toľkých pokusoch ho musel opakovať niekoľkokrát.

Najväčším problémom bolo samotné šoférovanie na cvičisku

Najväčším problémom preňho bolo cvičisko. „Na cvičisku som prešiel cez čiaru a zvalil kužeľ,“ povedal Matusiak. Podľa TVN24 vyzerali podobne aj ďalšie pokusy, pri ktorých nevedel starší pán splniť podmienky na to, aby sa dostal k jazde a následne úspešne absolvoval skúšky.

To celé sa mu podarilo len pred pár dňami. Presne 15. februára sa po piatich rokoch a 58 pokusoch dozvedel, že všetko splnil a teda je oprávnený dostať vodičský preukaz. Na opakované skúšky pán Bogdan minul viac než 2 000 eur, no zdá sa, že to stálo za to.

Už si naplánoval aj svoj prvý šoférsky výlet

Ihneď po zisku preukazu sa vydal na dlhšiu cestu. „Skúšku som absolvoval na 58. pokus a počul som z úst skúšajúceho, že som uspel a výsledok je pozitívny. Teraz sa odveziem na svoju záhradu, ktorá je asi 100 kilometrov od Lodźe,“ podelil sa natešený muž, ktorý sa podľa riaditeľa regionálneho dopravného strediska stal rekordérom v počte opakovaných pokusov.