Muž vyhral v lotérii vyše 8 miliónov: Pre túto banalitu sa o výhru takmer pripravil

Kto by nechcel trochu šťastia v podobe vyhratých miliónov? Aj keď ľudia v nádeji, že sa tak stane, podávajú lotériu, nie každý to berie príliš vážne. Dôkazom je muž, ktorý vyhral vyše 8 miliónov dolárov, no mesiac o tom ani nevedel, zabudol si totiž skontrolovať výherný tiket.

Ako informuje Business Insider, 68-ročný dôchodca David Schultze z Milwaukie v Oregone zbohatol o 8,4 milióna dolárov (približne 7,7 milióna eur). No trvalo mu takmer mesiac, kým si konečne skontroloval svoj tiket a zistil, že má výherné čísla. Víťazný výsledok bol v jeho prípade ohlásený ešte 24. januára.

Žiadne veľké nákupy nechystá

Tiket však skontroloval až minulý piatok. Keď zistil, že vyhral jackpot, zvyšok víkendu strávil v šoku. Výhru si ale napokon úspešne prevzal. Schultze priznal, že si tikety do lotérie nekupuje často. Keď ale suma jackpotu výrazne stúpne, pre istotu sa zapojí.

Dodal, že v súčasnosti nemá v pláne žiadne veľké nákupy a väčšinu peňazí chce rozumne investovať. Považuje to za dobrý nápad vzhľadom na to, koľko výhercov peniaze rýchlo minie na luxus a napokon sa ocitne v troskách.