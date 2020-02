Muž v uzavretom meste odbehol vo vlastnej obývačke 50 km. Pre obmedzenie vychádzania ľudia športujú doma

Obmedzenia, ktoré prijali čínske úrady v súvislosti so šírením nového koronavírusu ešte počas minulého mesiaca postihli hneď niekoľko desiatok miliónov obyvateľov krajiny. Tí ostali doslova odrezaní od sveta. Zastavená bola verejná doprava, zatvorené sú školy, univerzity, ľudia nechodia do práce, obmedzené je aj vychádzanie z domácností. Čínskym športovcom to však, zdá sa, neprekáža. Trénujú vo vlastných bytoch.

Opatrenia, ktoré prijali čínske úrady v mestách ohrozených epidémiou vírusu Covid-19 síce obmedzili životy desiatok miliónov obyvateľov, s najväčšou pravdepodobnosťou však pomohli k tomu, aby vírus nespôsobil úplnú katastrofu. Život sa však nezastavil pre čínskeho maratónca menom Pan Shancu. Ako informuje štátna spravodajská agentúra Xinhua, vo vlastnom byte odbehol 50 km.

Maratónec Pan Shancu žije v meste Chang-čou, ktoré prijalo rozsiahle obmedzenia začiatkom februára. Vo vlastnom byte mal okolo dvoch postelí odbehnúť celkom 6 450 okruhov, celkovo tak pokoril vzdialenosť približne 50 km. Dôkaz mal podľa britského The Guardian zverejniť na čínskej sociálnej sieti Weibo. Čínska agentúra tiež informuje o bežcovi menom Cheng Yanchun, ktorý vo vlastnej obývačke odbehol 100 km.

Podľa agentúry Xinhua sa v uzatvorených mestách stalo domáce cvičenie bežnou súčasťou každodenného života športovcov. Amatérsky bežec Wang Yang z mesta Čangčun pokoril počas januára svoj osobný rekord a odbehol celkom 251 km. Keď mesto koncom januára prijalo bezpečnostné opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu, začal trénovať doma.

Na čínskej sociálnej sieti sa tak v posledných dňoch majú objavovať príspevky ľudí s ich osobnými rekordami. Už spomínaný Pan Shancu najskôr zdieľal záznam svojho 5 hodín trvajúceho behu, neskôr ho prekonal Cheng Yanchun so svojím viac ako 8 hodinovým cvičením.

Opatrenia, ktoré čínske úrady prijali v súvislosti so šírením epidémie však negatívne ovplyvňujú aj regionálnu ekonomiku. Dokedy obmedzenia potrvajú, nie je zatiaľ známe. Najmä v epicentre nákazy v provincii Chu-pej to však tak skoro zrejme nebude.