Muž v Košiciach prenasleduje deti: Láka ich do auta na cukríky, kladie im čudné otázky

Rodičia detí v Košiciach sú v týchto dňoch v pozore. Obavy tam totiž vzbudzuje podozrivé správanie muža, ktorý deti láka k sebe do auta. Rodičia na to upozorňujú na sociálnych sieťach, polícia prípad už vyšetruje, informuje RTVS.

Podozrivý muž má deti lákať na cukríky a pýtať sa ich sofistikované otázky, kde je pošta či úrad. Keď mu deti začnú vysvetľovať, kde sa dané budovy nachádzajú, tvári sa, že nerozumie a žiada ich, aby si k nemu prisadli do auta.

„Mám kamaráta z 5. C. Pýtal sa ho niečo také, ako že či s ním nechce ísť niekde nakupovať, že mu kúpi cukríky,“ opísal reportérom RTVS muža chlapec.

Muž má lákať deti do zeleného auta a objavil sa už na viacerých košických sídliskách, dokonca aj v neďalekých obciach. Ako ďalej informuje RTVS, len nedávno sa pokúšal zlákať do auta aj 10-ročného Alexa.

„Zastavil ho chlap v tmavom čiernom aute. Bola to Kia s tmavými fóliami. Chlap mal na sebe šiltovku a oslovil ho s tým, že „Ahoj, prosím ťa, nevieš, kde je pošta?“. Že či by si nemohol k nemu sadnúť a ukázať mu, lebo on tam nevie trafiť. Syn to automaticky odmietol,“ povedala pre RTVS matka chlapca.

Polícia prijala potrebné opatrenia v blízkosti škôl. Z taktického hľadiska však zatiaľ viac neprezradila.