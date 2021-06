Muž užil v priebehu deviatich rokov až 40-tisíc tabliet extázy. Takéto má z toho následky

Aj keď mnohé štúdie o bezpečnosti rekreačných drog majú tendenciu drogy ako LSD, halucinogénne huby či extázu radiť medzi menej poškodzujúce telo, nemusí to vždy byť tak. Najmä, ak sa dávky neprimerane preháňajú.

O MDMA, teda o čistej forme extázy, sa hovorí, že je jednou z najmenej nebezpečných drog, prinajmenšom v porovnaní s bežne dostupnými drogami, ako je alkohol a tabak, informuje portál IFL Science.

25 tabliet denne

Tím lekárov na lekárskej fakulte Saint George v Londýne informoval o nezvyčajnom prípade. 37-ročný muž, označený ako pán A, užíval v obrovskom množstve vo veku od 21 do 30 rokov extázu. Prvé dva roky ju užíval každý víkend, približne 5 tabliet. Počas nasledujúcich troch rokov začal užívať v priemere 3,5 tablety denne. Potom v ďalších štyroch rokoch to už zašlo do maximálneho extrému a užíval denne až 25 tabliet.

Lekári na základe týchto údajov odhalili, že za 9 rokov pán A užil viac ako 40-tisíc tabliet. To je až o 38-tisíc tabliet viac, ako predtým zaznamenaný rekord. Dôkaz o tom, že užíval takéto množstvá, bol potvrdený aj z inej zdravotnej služby, ktorú muž v minulosti navštevoval.

Pretrávajúce abstinenčné príznaky

Asi nikoho neprekvapí, že takéto extrémne množstvá museli nejako pána A negatívne ovplyvniť. Keď zažil tri kolapsy na večierkoch, rozhodol sa s extázou prestať. Objavili sa však nepríjemné abstinenčné príznaky.

“Niekoľko mesiacov mal pocit, akoby bol stále pod vplyvom extázy a zažíval tunelové videnie. Nakoniec sa u neho prejavili silné záchvaty paniky, opakujúce sa depresie, svalová rigidita, najmä v oblasti krku a čeľuste, halucinácie a paranoidné predstavy,” píše sa v správe.

Muž okrem extázy v minulosti užíval tiež benzodiazepíny, amfetamíny, LSD, kokaín, heroín, vdychoval rozpúšťadlá a užíval marihuanu. V čase prijatia do nemocnice St. George užíval iba marihuanu. Keď vysadil aj tú, zmizli halucinácie a paranoja a poklesli tiež záchvaty. Mnohé ostatné príznaky však pretrvávali.

Pri hodnotení každodenných funkčných schopností sa zistili hlavné behaviorálne dôsledky jeho straty pamäte. Aj keď bol pán A schopný úplne rozumieť pokynom, jeho koncentrácia a pozornosť boli tak narušené, že nedokázal vykonávať postupnosť požadovaných úloh.

Pri akútnom predávkovaní extázou nastáva vo väčšine prípadov serotínový syndróm, ktorý sa vyznačuje zvýšenou fyzickou aktivitou, zvýšenou teplotou, potením, či svalovou rigiditou. Aj keď tu sú opisované prípady akútnej intoxikácie, mohlo by to vysvetľovať, prečo pán A aj po takej dlhej dobe má stále stuhnuté svaly, najmä v čeľusti. Naopak, tunelové videnie, ktoré hlásil krátko po skončení užívania, bolo jedinečné a lekársky tím ho nevie vysvetliť.