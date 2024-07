Muž svoju mŕtvu ženu spopolnil, no o pár dní ju našiel živú. Nachádzala sa 600 kilometrov od domova

Neuveriteľný príbeh zažil 60-ročný muž z indického mesta Bansgaon, keď našiel svoju ženu, ktorú pár dní predtým spopolnil. Tá bola navyše živá a zdravá. O bizarnom prípade informuje portál Deccan Herald.

Muž menom Ram Sumer ešte 15. júna úradom nahlásil, že jeho 40-ročná žena je nezvestná. O štyri dni neskôr podstúpil nepríjemný telefonát a bol mu oznámený nález jej tela. Muž ju identifikoval a rozhodol sa pre spopolnenie.

Viacero otáznikov

Vyšetrovanie ukázalo, že žena bola uškrtená. Aby polícia našla vraha, rozhodla sa vystopovať mobil nebohej. Signál z neho pochádzal zo 600 kilometrov vzdialeného mesta Jhansi. Výpis hovorov odhalil časté telefonáty z čísla zavraždenej ženy s akýmsi Shubhamom z mesta Sultanpur.

Ten po zadržaní políciou uviedol, že žena žije a práve on ju odviezol do Jhansi. Vyšetrovateľom dokonca poskytol aj adresu, kde ženu našli živú a zdravú. Tá sa následne opäť stretla so svojím prekvapeným manželom. To, prečo sa nachádzala tak ďaleko od domova a či odcestovala dobrovoľne, ale polícia neprezradila. Tá ešte navyše musí zistiť, kto je mŕtva žena, ktorú medzitým spopolnili.