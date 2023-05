Muž si dal urobiť DNA testy a zistil šokujúcu pravdu. Jeho otec bol vrah na úteku, ktorý zabil svojich rodičov

„Na súprave na testovanie DNA nie je žiadne varovanie, že to, čo nájdete, sa vám nemusí páčiť.“ Toto sú slová syna odsúdeného vraha, ktorý sa konečne dozvedel pravdu o jeho otcovi.

Keď mal William Leslie Arnold v roku 1958 iba 16 rokov, plánoval odviezť svoju priateľku do kina na film Nemŕtvi, ako píše The Guardian. Od rodičov si chcel požičať auto, no tí mu to nedovolili. Nasledovala hádka a Arnold obidvoch svojich rodičov zavraždil a následne ich pochoval na dvore domu.

Všetkým ľuďom v meste Omaha v štáte Nebraska, kde žil, hovoril, že rodičia si urobili výlet a odišli. Keď bol ale s nejasnosťami konfrontovaný, tak sa priznal, aký skutok vlastne vykonal. Za dvojnásobnú vraždu svojich rodičov bol následne odsúdený k dvojnásobnému doživotnému trestu.

In Australia, He Was a ‘Great Father.’ Secretly, He Was an Escaped Convict.

New DNA evidence helped confirm that a man who went by John Damon and died in Australia in 2010 was actually William Leslie Arnold, a convicted killer and escaped inmate from Nebraska.#news #worldn pic.twitter.com/VEKu6Rsu1i

