Muž sa po hádke so ženou išiel prejsť. Zastavili ho až policajti po tom, ako prešiel 420 kilometrov

V takmer každom manželstve to občas zaiskrí a príde aj na hádku. Tá sa udiala aj medzi nemenovaným 48-ročným Talianom a jeho ženou z mesta Como, ktoré sa nachádza 45 kilometrov severne od Milána. Aby sa muž po hádke upokojil, išiel sa von prejsť a vyvetrať si tak hlavu. No prechádzka trvala napokon až týždeň a muž prešiel 420 kilometrov. A prešiel by ich ešte viac, ak by ho nezastavili policajti.

420 kilometrov až k Jadranu

Prípad opísal taliansky denník Il Resto del Carlino. Podľa Independent muž prešiel denne asi 65 kilometrov. Takto putoval týždeň a po 420 kilometroch dorazil až do letoviska Fano na pobreží Jadranského mora.

Tam ho o druhej ráno zastavili policajti, keďže protipandemické opatrenia v krajine zakazujú voľný pohyb osôb počas noci. Policajti spočiatku neverili, že muž prešiel takú vzdialenosť, no zistili, že ho jeho manželka nahlásila ako nezvestného, keď sa z prechádzky nevracal.

Išiel iba pešo

Podľa denníka bol muž mierne podchladený a unavený, avšak nebol pod vplyvom alkoholu či drog. Pripustil, že si neuvedomoval, koľko toho v skutočnosti prešiel, no tvrdil, že išiel iba pešo a nepoužil žiadny dopravný prostriedok.

Počas cesty jedol a pil iba to, čo mu darovali dobrí ľudia, ktorých cestou stretol.

Polícia muža umiestnila na noc do hotela, no za porušenie protipandemických opatrení dostal pokutu 400 eur. Na druhý deň si po neho prišla do hotela manželka.