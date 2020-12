Zverejnili rebríček krajín podľa bezpečnosti na rok 2021. Do úvahy sa už berie aj koronavírus

Okrem toho, že ľudstvo bojuje s pandémiou koronavírusu, v mnohých krajinách panovali nepokoje. Ľudia sú nespokojní s politickou situáciou a svoju daň si vyžiadala aj sociálna izolácia. Bude rok 2021 o niečo lepší? Ktoré krajiny bude možné považovať za bezpečné a v ktorých, naopak, hrozí najväčšie nebezpečenstvo?

Aplikácia s názvom International SOS už niekoľko rokov informuje o tom, ktoré krajiny bude možné ďalší rok považovať za bezpečné, a v ktorých vám môže hroziť najväčšie nebezpečenstvo, píše portál Daily Mail. Medzi tie najnebezpečnejšie krajiny roka 2021 budú podľa aplikácie patriť Líbya, Sýria, Afganistan, Irak a Stredoafrická republika. Aplikácia myslí najmä na turistov a cestovateľov, ktorí takto môžu zvážiť, či do danej krajiny vycestujú, alebo si radšej zvolia inú destináciu, prípadne ostanú doma, píše portál Travel Risk Map.

Interaktívna mapa vyhodnocuje množstvo rôznych faktorov. Zameriava sa napríklad na to, v ktorej krajine vládnu nepokoje, aká je ekonomická a geopolitická situácia či ako často sa tu vyskytujú drobné zločiny. Tento rok sa vďaka podrobnejšej mape dozviete aj to, ktoré krajiny sú najviac a najmenej zasiahnuté pandémiou koronavírusu.

How will #COVID end? What new risks will emerge next year? Find out more at our Risk Outlook 2021 virtual events on 10 December 2020 https://t.co/UoXSOqEpf2 Our three events cover all time zones and offer numerous sessions so you can register for topics most relevant to your role pic.twitter.com/FIzPJfA6QQ

— International SOS (@IntlSOS) November 23, 2020