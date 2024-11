Muž otvorene priznal, že sa hanbí za svoju ženu. Keď zistíte prečo, budete nahnevaní aj za ňu

Skôr či neskôr vás starnutie dostihne. To, ako sa s ním však vyrovnáte, je len na vás. O mužoch sa zvykne hovoriť, že starnú ako víno, zatiaľ čo od žien sa očakáva, že neustále budú dbať o svoj vzhľad napriek veku. Tieto predpoklady sa však rýchlo môžu preniesť aj do vzťahu a spôsobiť roztržky medzi partnermi.

Ako píše portál Brightside.me, jeden muž napísal do redakcie, aby sa podelil o svoj príbeh. Chcel totiž dokázať, že má pravdu, keď žiadal, aby jeho manželka zamaskovala známky starnutia. Ona však mala dobrý dôvod na to, prečo to neurobila, hoci to plánovala. Ľudia sa po prečítaní celého príbehu postavili na jej stranu.

Prekážajú mu jej šediny

„Moja manželka šla dnes konečne do kaderníctva. Pre sivé vlasy vyzerá staršie a ja som sa za ňu hanbil, keď sme šli niekam von,“ týmito slovami začal muž svoj príspevok. Ako sa však ukázalo, tešil sa zbytočne. Keď totiž prišiel z práce domov, zistil, že jeho manželka vyzerá rovnako a sivé vlasy boli na jej hlave stále viditeľné.

„Bol som frustrovaný, ale keď mi manželka konečne vysvetlila, prečo sa rozhodla nenechať si prefarbiť vlasy, ostal som zaskočený,“ priznal muž. Jeho manželka totiž do salónu dorazila, no stretla tam ženu, o pár rokov mladšiu ako ona, ktorá zmenila jej pohľad na vlasy. Táto žena totiž pre boj s rakovinou pomaly prichádzala o vlasy, a tak sa manželka rozhodla byť vďačná za svoje vlasy, hoci začínajú šedivieť.

„Donútilo ma to uvedomiť si, že sivé vlasy nie sú niečo, za čo by sa mala hanbiť, ale sú znakom toho, že je stále tu a je zdravá,“ pokračoval muž. Ak by ste si však mysleli, že tu príbeh končí so šťastným koncom, boli by ste na omyle.

„Chápem, že je to jej voľba, ale je pre mňa náročné nebyť podráždený. Stále ju, samozrejme, milujem, ale nedokážem to prekonať. Čo mám robiť?“ pýtal sa muž v závere príspevku, čím dal jasne najavo, že sa stále hanbí za sivé vlasy svojej ženy.

Ostrý odkaz od komentujúcich

Ľudia v komentároch mali rôzne reakcie. Hoci mu niektorí radili, aby sa s ňou o tom porozprával, väčšina sa zhodla na tom, že sa s tým má zmieriť a nechať manželku v pokoji starnúť. Niektorí si pritom nebrali servítku pred ústa a písali, že potrebuje „prefackať, aby sa spamätal“. Zároveň ho upozornili na to, že nikto okrem neho určite jej vlasy nerieši a je jediný, kto sa pozastavuje nad tým, ako vlasy jeho manželky vyzerajú na verejnosti.