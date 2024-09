Muž navštívil priateľov, vyšlo ho to poriadne draho: Teraz má príšernú „modernú tuberkulózu“ pre jedinú drobnú chybu

Muž, ktorý sa stal hlavnou postavou dnešného tragického príbehu, je 33-ročný Chris Capper. Austrálčan sa pred pár rokmi presťahoval do mesta Home Hill, aby sa mohol starať o chorého otca. Ešte v roku 2021 uskutočnil výlet do vidieckeho mestečka Mount Elliot, kde sa stretol so svojimi priateľmi. O správe napísal portál Daily Mail.

Na ich pozemku urobil vec, ktorú robí bežne takmer každý z nás bez toho, aby sa nad tým dvakrát zamyslel. Napil sa nefiltrovanej pramenitej vody.

Muž ochorel, jeho stav sa neustále zhoršoval

Krátko po osudnom dni sa Chris začal cítiť zle. Čakal, kým sa jeho stav zlepší, no úľava nie a nie prísť. Namiesto toho sa jeho stav len graduálne zhoršoval.

Zašlo to až do bodu, kedy začal vydesený Austrálčan navštevovať jedného doktora za druhým. Chcel vedieť, čo stojí za jeho zlým stavom.

Lekári mu však nevedeli dať odpoveď až do júla minulého roka. Vtedy konečne zistili, že muž trpí pľúcnou chorobou, o ktorej sa predpokladá, že je spôsobená netuberkulóznymi mykobaktériami (NTM).

Ako informuje American Lung Association, NTM bežne nájdeme vo vode, vo vzduchu, i v prachu. Stretne sa s nimi „každý“, no niektoré citlivé skupiny ľudí môžu dostať infekčné pľúcne ochorenia.

„Mám žalúdočné vredy, krvácajú mi oči. Lekári tomu hovoria moderná tuberkulóza.“

Chris je pevne presvedčený, že ochorel následkom pitia vody, ktorá neprešla riadnym čistením.

„Zožralo mi to asi tretinu pľúc,“ píše zúfalý muž. Opisuje, že si prešiel obdobím, počas ktorého mu funkcia jednej z obličiek klesla na 6 percent. Infekcia sa mu rozšírila do pravého bedra, bokov, obidvoch lakťov a dolnej časti chrbta.

Podľa jeho slov má abscesy na kosti a občas nedokáže ani zavrieť dlane. Opisuje hororové zážitky o vracaní krvi, krvavej stolici a stratách zraku.

„Mám nekontrolovateľnú cukrovku v dôsledku steroidov a jednoducho nemôžem toľko jesť pre poškodené nervy v žalúdku. Je mi tak veľmi zle.“

14-hodinové cesty za pomocou, desiatky liekov a žiadna úľava

Muž hovorí, že kvôli liečeniu musí cestovať tisícky kilometrov. Jediná cesta do nemocnice trvá celých 14 hodín. Napriek obrovskému množstvu liekov, antibiotík a steroidov jeho stav vyzerá beznádejne. Pre Daily Mail Australia povedal, že z lekárov má pocit, akoby čakali na jeho smrť.

Zúfalý muž si na GoFundMe založil účet, kde prosí ľudí o finančnú podporu pri platení za zdravotnú starostlivosť pre „infekciu, ktorá je zdanlivo nevyliečiteľná“.

„Nemám nažive žiadnu rodinu, ktorá by mi pomohla fyzicky alebo finančne,“ hovorí Chris, ktorému v septembri zomrel otec. Účet si založil, aby mohol získať financie na veci, akými je napríklad inzulínová pumpa, ktorá stojí 4 500 dolárov.

„Ak máte nejakú radu, ktorá by mohla pomôcť, bolo by to skvelé,“ dodáva muž, ktorého lekári sa podľa vyjadrenia z Daily Mail pokúšajú „kúpiť mu trochu času“.