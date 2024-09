Na Jadrane sa dejú nebezpečné zmeny, takto ovplyvnia aj Slovensko: V najbližších dňoch sa pripravte na výraznú zmenu

Teploty v Európe boli počas tohto leta mimoriadne vysoké. Máme za sebou niekoľko rekordných dní, čo spôsobilo, že aj teplota mora výrazne stúpla. Najmä na severe Chorvátska a Talianska je situácia kritická a už čoskoro sa prejaví aj na počasí u nás, upozorňuje iMeteo.

Prvé prejavy budeme môcť pozorovať už tento týždeň.

Teplé more ovplyvní počasie

„Tohtoročná teplota mora v Chorvátsku a Taliansku zlomila rekordy. Na severe Chorvátska pri meste Rovinj dosiahla teplota mora na začiatku septembra neuveriteľnú teplotu až +31 °C,“ píše portál s tým, že ide o najvyššiu teplotnú odchýlku v histórii.

Aj dnes je more v Chorvátsku stále teplé. Najvyššiu teplotu má v Dubrovníku, kde atakuje +28 °C. Na severe krajiny sa ochladilo vplyvom dažďa a búrok, naďalej však dosahuje až +26 °C.

To, že je more v Taliansku a Chorvátsku historicky teplé, sa prejaví aj na počasí u nás, a to už čoskoro počas najbližších hodín a dní. Na Slovensko totižto dorazia tlakové níže z Jadranu, ktoré prinesú obrovské množstvo zrážok. V Alpách dokonca spôsobia aj povodne.

„Jedným z hlavných spôsobov, akým teplé more ovplyvňuje počasie, je práve podpora tvorby tlakových níží. Keď je povrchová teplota mora vyššia, dochádza k väčšiemu odparovaniu a zvyšuje sa vlhkosť vzduchu nad vodnou hladinou,“ vysvetľuje iMeteo s tým, že vlhký vzduch je hnacím motorom pre tvorbu búrok a tlakových níží.

Slovensko môžu v nadchádzajúcom období zasiahnuť výdatné zrážky a búrky, a to najmä v južných a západných oblastiach. Prvé výrazné zásahy sa prejavia už v stredu.