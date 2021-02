Muž nachádzal v byte strašidelné odkazy. Príbeh opísal na internete a rada, ktorú dostal, mu zachránila život

Možno ste mali niekedy pocit, že vás niekto sleduje. Podobné stavy zažíval aj jeden užívateľ sociálnej siete Reddit. Ten v príspevku opisoval, že má pocit, že niekto opakovane navštevuje jeho byt počas spánku a necháva mu tam zvláštne odkazy. Vďaka tomu, že tento príbeh opísal, mu jeden užívateľ poradil, čo má robiť a tým mu teoreticky zachránil život, keďže situácia sa mohla rýchlo zmeniť k horšiemu.

Muž svoju dávnejšiu príhodu opisoval tak, že 15. apríla 2015 našiel žltý lístok na svojom stole, ktorý však nebol napísaný jeho písmom. Boli tam opísané veci, ktoré mal urobiť, čo bolo zvláštne, lebo nikomu o nich nehovoril. Domnieval sa, že to načmáral niekedy v poloprebudenom stave a aj keď papierik nemal jeho rukopis, tak ho vyhodil, uvádza portál IFL Science.

Ďalšie odkazy

O štyri dni však našiel ďalší takýto lístok, ktorý bol nalepený na zadnej strane jeho stoličky a správa bola napísaná rovnakým rukopisom.

“Bol som vystrašený, ale nikde neboli žiadne stopy po vlámaní, tak som si nastavil webkameru namierenú na svoj stôl a urobil si z nej bezpečnostnú kameru, ktorá sa spustila pri pohybe,” napísal užívateľ.

O týždeň našiel ďalší lístok. “Náš domáci ma nenechá s tebou hovoriť, ale je to dôležité,” znel odkaz. Preskúmal preto záznam z kamery, no ten bol vymazaný. O tri dni na to, našiel ďalšie lístky prilepené na dverách, ale bez textu.

Podelil sa o príbeh na internete

Zhromaždil preto všetky nájdené odkazy a všimol si, že sú písané rovnakým písmom a jeho perom. To ho viedlo k úvahe, že do bytu vchádza majiteľ bytového komplexu, ktorý v budove tiež býva. Svoj príbeh opísal na sociálnej sieti Reddit a ľudia boli z príbehu zmätení, viacerí mu odporúčali kúpu špeciálnej kľučky, ktorá sa po zamknutí z vnútra nedá z vonkajšej strany odomknúť.

Jeden užívateľ mu však napísal toto: “Spomenuli ste, že máte úzku spálňu bez okna. Je tu nejaká šanca, že tam nemáte dostatok kyslíka, prípadne neuniká vo vašej budove oxid uhoľnatý?” Poradil mu, nech si kúpi detektor na oxid uhoľnatý, keďže muž tiež opisoval, že má bolesti hlavy.

Problém s oxidom uhoľnatým

Netrvalo dlho a muž napísal, že nameral v byte hodnotu CO na úrovni 100 ppm. Už hladina 70 ppm môže vyvolať príznaky otravy a úroveň 150 ppm už môže byť smrteľná.

Príznaky otravy oxidom uhoľnatým sú pritom strata pamäti a porucha vedomia. Ukázalo sa, že poznámky písal samotný muž z príbehu, no kvôli otrave si na to nepamätal. V závere svojho príspevku odporúča každému, aby si kúpil detektor oxidu uhoľnatého a zistil, či náhodou aj v ich byte či dome nedochádza k únikom tohto jedovatého plynu, ktorý vzniká pri nedokonalom kúrení.