Muž 321 dní predstiera, že je mŕtvy. Má na to jeden špeciálny dôvod, ktorý vás pravdepodobne prekvapí

Josh Nalley je muž z amerického Kentucky, ktorý na sociálnej sieti TikTok denne publikoval videá, na ktorých sa hrá na mŕtvolu. Robil to pre svoj kariérny sen, pričom ten sa mu nedávno podarilo splniť, píše Mirror.

Čo všetko by ste boli ochotní spraviť pre svoj najväčší sen? Táto častá otázka ako z pohovoru má však od dnes novú úroveň, keďže jeden Američan to posunul rovno o niekoľko levelov. Josh Nalley, ktorého TikTok pozná ako @living_dead_josh sa rozhodol pre niečo, čo by mnoho ľudí označilo za morbídne.

Na svojom účte každý deň zdieľal video, na ktorom hrá mŕtvolu. V rôznych polohách a na rôznych miestach predstieral, že je mŕtvy, pričom mu nevadilo ani ležať v kaluži umelej krvi. Cieľ bol jednoznačný, dostať rolu vo filme, alebo sa aspoň mihnúť v seriálovom prostredí.

Podarilo sa mu to

So svojimi videami sa už dostal na hranicu 321, teda necelý rok venoval tomu, aby bol originálny a presvedčil potenciálnych záujemcov o jeho služby, že vie hrať skutočne presvedčivú mŕtvolu. Pred pár mesiacmi sa mu naskytla prvá príležitosť, pričom dostal šancu objaviť sa na pár sekúnd v epizóde seriálu CSI: Las Vegas.

Po tejto skúsenosti s tým neprestal, no práve naopak, do dnešného dňa publika videá tohto štýlu, pričom ako sám tvrdí, neplánuje s tým prestať. Stále totiž hľadá angažmán aj napriek tomu, že v civilnom živote je manažér reštaurácie. Tejto práce sa odmieta vzdať aj napriek tomu, že počas svojej cesty pred kameru si na TikToku vybudoval pomerne slušnú komunitu fanúšikov, ktorých je k dnešnému dňu 153,3-tisíc.