Museli si dať dole podprsenky, aby ich pustili k testom: Študentky popísali nepríjemnú skúsenosť z vysokej školy

Na jednej z univerzít v Prahe si museli študentky vyzliecť podprsenky s kosticami, aby prešli bezpečnostným rámom. Tí, čo ho obsluhovali, sa vyhovárali na nariadenie dekana.

Jedenásť študentiek Ekonomickej fakulty Českej poľnohospodárskej univerzity (ČZU) v Prahe portálu iROZHLAS.cz nezávisle popísalo nepríjemnú skúsenosť. Do takzvaného testovacieho centra, kde vykonávajú študenti testy, je súčasťou vstupu identifikácia študijným preukazom či priechod bezpečnostným rámom. Predtým, ako ním prešli, si museli podľa serveru vyzliecť kosticové podprsenky.

Nemohla ísť písať test, kým pípala

Prípady sa odohrali ešte začiatkom novembra: „Prvýkrát som v ráme pípala, tak som si dala dole náramok a náušnice, na ktoré som zabudla,“ popísala jedna zo študentiek skúsenosť pre iROZHLAS.cz „Keď som ale pípala znova, nevedela som, čo ďalšie by to mohlo byť. Obsluha naznačila, že by to mohla byť kostica od podprsenky a povedali, že ma nemôžu pustiť test napísať, kým pípam.“

Ekonomická fakulta v Prahe nepripúšťa, že by si jej študentky museli podprsenky pred písaním testov vyzliecť. „Zloženie podprsenky v testovacom centre požadované nie je,“ uviedla tlačová hovorkyňa univerzity Karola Mráčková. Potvrdila však, že sprísnili bezpečnostné opatrenia, keďže masívne narástol počet podvodov pri písomných testoch, napríklad formou ich fotenia a nakrúcania.